Estado entrega mais de 1.500 notebooks para escolas estaduais de Santarém

Nesta segunda-feira (24), o Governo do Pará fortaleceu mais uma vez o compromisso com a educação pública estadual. Em evento realizado no auditório da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) em Santarém, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entregou, por meio do programa “Conecta Educação”, 1.476 chromebooks e 41 carrinhos a escolas do município. Ao todo, a Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Santarém receberá 1.548 notebooks e 43 carrinhos.

“Hoje, nós damos mais um passo na entrega de notebooks para a rede estadual de ensino, chegando até a região do Tapajós, Baixo Amazonas e Xingu, para que esta distribuição assegure que todas as escolas do estado possam receber equipamentos que impulsionem a qualidade da educação. Com estes notebooks, todas as salas de aula estarão equipadas e estruturadas para garantir tecnologia em favor da educação pública do Pará. Estes investimentos permitem que 36 mil notebooks estejam sendo distribuídos em todas as escolas do estado”, destacou Helder Barbalho.

O governador também destacou o marco histórico que o investimento representa. “É o maior investimento em tecnologia da história da educação pública do Pará. São mais de R$ 60 milhões que estão sendo implementados e isto facilita a vida dos professores, que poderão ministrar as suas aulas, fazer as avaliações e também a análise das provas de maneira mais rápida, otimizando seu tempo e também o do aluno, e garantindo uma atratividade pedagógica para que os estudantes estejam mais motivados em sala de aula com o uso da ferramenta tecnológica.”

Ainda em seu discurso, o governador ressaltou o trabalho incansável da gestão para elevar a qualidade do ensino público paraense. “Nós queremos que as escolas públicas possam ter qualidade superior às escolas privadas. Nós partimos do princípio de que a educação pública do Pará pode ser a melhor do Brasil. Para isto, estamos investindo em um conjunto de estratégias que passam desde o melhor salário médio do Brasil pago aos professores, bonificação mediante o resultado da escola, até o programa Bora Estudar, em que os melhores alunos de todas as salas, ou seja, 19 mil estudantes, recebam 10 mil reais de material de construção para investir na melhoria de suas casas. Temos, ainda, mais de 150 novas escolas entregues com um ambiente melhor, investimentos em transporte e merenda escolar e, agora, esse investimento em tecnologia”, reiterou Helder.

“O mercado de trabalho exige que a gente esteja hoje em dia muito atualizado com essa questão da informática e é uma oportunidade para que cada um dos nossos estudantes possa ter um melhor acesso ao mercado de trabalho. É um compromisso nosso porque a educação transforma vidas e nós não vamos deixar nenhum jovem para trás. Vocês são a nossa prioridade, estão tendo oportunidade igual aos alunos que estudam em escola privada. Portanto, todos os alunos e professores vão ter acesso ao que tem de melhor”, reforçou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

O secretário adjunto de Gestão e Regime de Colaboração (Searc), Diego Maia, falou sobre a importância dos investimentos na educação da rede. “A decisão de um governante pode mudar o futuro dos jovens estudantes e agora estamos vindo aqui mostrar que o Estado está universalizado o acesso à internet. As antenas da Starlink já estão sendo instaladas e, em breve, nós teremos internet em todas as escolas do Estado do Pará. Isso é investimento na educação.”

Na Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Santarém, o programa Conecta Educação levará 1.548 notebooks e 43 carrinhos para as escolas estaduais dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. No evento desta segunda-feira, o Governo do Pará fez o primeiro repasse às escolas estaduais do município de Santarém, somando 1.476 notebooks. Os demais municípios serão contemplados já na próxima entrega.

Ao todo, mais de 11.600 notebooks já foram entregues pelo Governo desde o lançamento do programa, contemplando a região metropolitana de Belém, Marabá e toda a região de Carajás, chegando, agora, à Santarém e os demais municípios.

A estudante da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Diocesana São Francisco, em Santarém, considera que a entrega dos kits é um investimento muito bom para a educação. “Eu acho que vai ser um investimento maravilhoso. Hoje nós vivemos pela tecnologia, então nós necessitamos do acesso à internet e com esse investimento maior, eu tenho certeza que vai ter uma evolução muito grande na educação do estado do Pará”, comentou.

Para a professora da Escola Estadual Rio Tapajós Anexo I, Socorro Maia, o “Conecta Educação” representa uma conquista que vai impactar a rotina da comunidade escolar. “É um momento muito importante porque vai facilitar muito o trabalho, os alunos vão ficar muito empenhados tendo mais acesso à tecnologia. É um momento fascinante mesmo, que vai facilitar muito, porque com essas ferramentas o professor vai orientar e os estudantes vão desempenhar o seu papel de buscar aquilo que eles realmente querem”, comentou a educadora.