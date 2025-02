Governo do Pará entrega 36 mil notebooks para escolas estaduais

O Governo do Pará dá mais um passo histórico ao lançar, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), nesta quarta-feira (19/02), o Programa “Conecta Educação”, que garante inovação e modernização para melhorar a qualidade do ensino em todas as escolas estaduais. A iniciativa, lançada no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, permite que as salas de aula se transformem em laboratórios digitais.

“É uma alegria poder participar desse momento. Hoje, nós lançamos o Programa ‘Conecta Educação’ para que possamos fazer chegar 36 mil notebooks a todas as escolas do Estado do Pará, para, com isso, conectar os nossos alunos ao mundo digital, conteúdos de tecnologia e conteúdos de pesquisa a partir destas ferramentas, que estarão sendo distribuídas em todas as escolas da rede estadual paraense. Estamos investindo para que possamos equipar as escolas em todas as regiões que estarão recebendo pelo menos 36 notebooks em cada escola. É claro que as escolas maiores estarão ampliando esta oferta e, com isso, nós inauguramos uma estratégia relevante e importante de fazer com que, através destes equipamentos, possamos apoiar os nossos alunos e fortalecer o processo pedagógico”, frisou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Ele também ressaltou o impacto na educação pública paraense desse investimento. “Estamos incrementando a qualidade da educação do Pará. Este é um processo continuado de avanços e investimentos, para que o Estado possa prosseguir melhorando a qualidade da educação e possamos garantir que os nossos alunos tenham as mais boas condições e, com isto, assegurar que o ambiente pedagógico, que o ambiente das escolas, possa estar melhor, mas também possa ser motivador dos nossos alunos, para que eles estejam estimulados a ir para a sala de aula, usar equipamentos modernos e, consequentemente, a qualidade do acesso à educação possa ser garantida em todas as escolas do Estado”, acrescentou Helder Barbalho.

Kits e cursos

O projeto estabelece a entrega de 920 carrinhos equipados com 36 mil chromebooks (novo tipo de computador projetado para ajudar nas tarefas com mais rapidez e facilidades). Os equipamentos contam com sistema operacional Chrome, entrada USB, leitor de multimídia MicroSD (com tela de 11.6 polegadas), HD LED e antirreflexo, entre outras características. Cada escola receberá um kit com um armário e 36 notebooks. A previsão é que os kits comecem a ser entregues na próxima semana.

Além da entrega dos kits, a Seduc promoverá cursos de formação aos professores da rede estadual para uso dos chromebooks. A qualificação, em parceria com a Google, será realizada durante todo o ano letivo de 2025.

Investimentos e conquistas

O governador Helder Barbalho destacou outros investimentos do Estado que contribuem para avanços e conquistas históricas na educação da rede pública.

“Desde o primeiro momento, nós temos trabalhado de maneira transversal para melhorar a qualidade da educação pública do Pará com, por exemplo, a valorização dos nossos professores. Hoje, o Estado paga o melhor salário médio do magistério entre todos os estados do Brasil; trabalhamos com a bonificação por resultado para os nossos professores; trabalhamos com o Programa ‘Bora Estudar’, para que os alunos possam ser incentivados a partir do reconhecimento das boas práticas, e os melhores alunos de cada sala de aula recebem cheques de R$ 10 mil em material de construção; investimentos em infraestrutura para melhorar o ambiente escolar desde a reconstrução de escolas - são mais de 150 em todas as regiões do Estado; investimentos pedagógicos, em climatização das escolas e em merenda escolar; mais do que dobramos o valor repassado para a merenda escolar, para melhorar a qualidade - hoje, todo mundo está comendo açaí, comida de qualidade, e investimentos também no transporte escolar, para garantir que os alunos de áreas distantes possam chegar à sala de aula", enumerou.

O governador acrescentou que "nós compreendemos que, além de estrutura, é necessário o avanço tecnológico para motivar o aluno. Nós temos um grande desafio, que é reduzir a evasão escolar, e isso significa o aluno ser estimulado, estar motivado a sair da sua casa todos os dias e ir para a escola. Nós, que saímos da 26ª posição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para o 6º lugar, agora queremos ser o primeiro. Por isso, nós continuaremos investindo para que a educação pública do Pará possa ser a melhor do Brasil”.

A partir da próxima semana, a Seduc inicia a entrega dos kits do Programa ‘Conecta Educação’ entre as escolas da rede estadual (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Oportunidades

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, destacou a importância do programa para o avanço educacional. “A tecnologia é algo fundamental na nossa vida. Não tem como a gente falar que a tecnologia não está na nossa vida, no nosso dia a dia e, obviamente, na educação ela precisa estar mais como apoio. As pessoas são sempre insubstituíveis, e o que estamos falando aqui é sobre a tecnologia trazer apoio ao professor, ao nosso estudante e abrindo oportunidades”, ressaltou o titular da Seduc.

Rossieli Soares explicou ainda a funcionalidade dos kits entregues. “Em cada um dos carrinhos vão 36 notebooks. Qualquer sala de aula vai poder ser um laboratório, e isso é um conceito muito legal. O professor vai planejar uma aula, ou aplicar uma prova, com um equipamento em que vai poder levar o carrinho muito fácil para a sala de aula. É um carrinho que tem segurança, todo um sistema de carregamento, que carrega todos os notebooks ao mesmo tempo. Tem estabilidade de energia para ligar e desligar, para não queimar o computador. Mesmo que tenha oscilação na energia, ele tem um sistema que ajuda a proteger o equipamento. É importante destacar o próprio chromebook vem com um sistema de segurança, e a gente consegue rastrear. Se, por exemplo, for roubado, a gente consegue inutilizar esse computador porque ele é próprio para a educação do Pará e tem várias ferramentas pedagógicas. É de ótima qualidade”, destacou o secretário.

Para a estudante Jéssica Aguiar, do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Jarbas Passarinho, em Belém, o Programa vai transformar a rotina da comunidade escolar dando mais autonomia e recursos. “Eu acredito que o 'Conecta Educação' vai mudar o dia a dia das escolas e deixar muito mais prático para o nosso ensino, já que, através da tecnologia, nós podemos pesquisar e aprender muito mais sobre o conteúdo que estamos estudando, por exemplo, com fotos, vídeos, ver relatos de outras pessoas que viveram algum momento da história e também podemos pesquisar mais sobre o assunto usando esses chromebooks. Isso, com certeza vai melhorar a rotina tanto dos estudantes, quanto dos professores”, disse a estudante, que também integra a equipe de robótica “Pavulagem”.

Educação no topo

O Governo do Pará faz diversos investimentos para modernizar o ambiente escolar e continuar melhorando os índices da educação pública paraense. Entre os principais investimentos estão os “Kits Bora Estudar” e antenas Starlink de internet via satélite para todas as escolas da rede estadual de ensino de diversos municípios, além de equipamentos multimídia com televisores de 50 polegadas, notebooks, nobreaks e outros itens.

Há também o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), subprograma Robótica, pelo qual os gestores escolares adquirem de kits e outros equipamentos essenciais para a implementação de projetos de robótica educacional.

Em 2024, o Estado entregou o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), que oferece métodos, práticas e tecnologias para enfrentar os desafios da educação pública contemporânea, com ênfase na sustentabilidade e cidadania digital. Outras 17 unidades serão construídas, além de ofertar modalidades itinerantes, utilizando barco, carreta e estruturas infláveis.