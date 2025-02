Governo do Pará entrega 36 mil notebooks a escolas da rede pública estadual

Para potencializar o ensino-aprendizado em todas as escolas da rede pública estadual, o Governo do Pará lança, nesta quarta-feira (19), na Estação Gasômetro, o programa “Lab Pai d’Égua”, que garante inovação e modernização para melhorar a qualidade da educação no Estado e permite que qualquer sala de aula se transforme em um laboratório digital. Ao todo, serão entregues 920 carrinhos equipados com 36 mil chromebooks, computadores portáteis similares aos tablets que usam o sistema operacional Chrome OS, do Google, de fácil manuseio e que podem se conectar a projetores e monitores externos. Além disso, trazem vários aplicativos que possibilitam, entre outras tarefas, editar fotos e textos.

VEJA MAIS

“Compramos 36 mil chromebooks para melhorar ainda mais a educação pública do Estado do Pará. Foi um investimento de quase R$ 64 milhões para dar esse reforço tecnológico em nossas escolas”, destaca o governador do Pará, Helder Barbalho.

Por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), cada escola receberá um kit com um armário e 36 chromebooks. O “Lab Pai d’Égua” amplia as possibilidades pedagógicas e moderniza o ensino, garantindo mais acesso à tecnologia para a comunidade escolar.

O governo adquiriu 36 mil kits que serão entregues por meio do programa ‘Lab Pai D’Égua’ (Foto: Divulgação / Seduc-PA)

“São 36 mil equipamentos que serão distribuídos para todas as nossas escolas. Cada unidade escolar vai ter pelo menos um kit. Portanto, agora todas as nossas salas de aula poderão ter algum equipamento funcionando. É a primeira vez na história que o Governo do Pará está fazendo algo desse tamanho e nós vamos avançar muito mais. A gente colocou conectividade em todas as nossas escolas. Nós estamos tendo tanto internet de fibra quanto via satélite e muitas outras coisas estão chegando. A tecnologia tem que servir para apoiar. Lembrando que nós temos um desafio grande neste ano e a educação precisa estar conectada. E esse aqui é um passo super importante para isso”, destaca o secretário de Educação, Rossieli Soares.

Com os chromebooks qualquer sala de aula vai poder ser convertida em um laboratório digital. Dessa forma, os professores poderão planejar uma aula ou aplicar uma prova com o apoio do equipamento, que tem mobilidade. "É um carrinho que tem segurança e um sistema que carrega todos os notebooks ao mesmo tempo, com estabilidade de energia. Mesmo que tenha oscilação na energia, esse sistema ajuda a proteger o equipamento. E, para além disso, é importante destacar o próprio chromebook, que vem com um sistema de segurança que permite o rastreamento. Se, porventura, um chromebook for roubado, a gente consegue inutilizar esse computador, mesmo porque ele é próprio para atividades pedagógicas", explica Rossieli.

Educação paraense no topo

Para o Governo do Pará, educação e inovação andam juntas. Por isso, o Estado tem feito diversos investimentos para modernizar o ambiente escolar e continuar melhorando os índices da educação pública paraense, preparando os estudantes para o futuro.

Entre os principais investimentos estão os kits "Bora Estudar", as antenas Starlink de internet via satélite para todas as escolas da rede estadual de ensino do Pará, além de equipamentos multimídia com televisores de 50 polegadas, notebooks e nobreaks, entre outros itens.

Destaque também para o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), subprograma Robótica, onde os gestores escolares puderam fazer a aquisição de kits e outros equipamentos essenciais para a implementação de projetos de robótica educacional. O investimento chega a mais de R$ 600 mil.

Inovação e sustentabilidade

Em 2024, o Estado entregou o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), que promove a inovação educacional, oferecendo métodos, práticas e tecnologias para enfrentar os desafios da educação pública contemporânea, com ênfase na sustentabilidade e na cidadania digital. Outras 17 unidades serão construídas, além de ofertar modalidades itinerantes, por barco, carreta e estruturas infláveis.