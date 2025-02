Pará adquire 36 mil notebooks para serem distribuídos a todos os municípios do estado

Nesta segunda-feira, 17, o Governo do Estado anunciou a compra de 36 mil Chromebooks, que serão distribuídos para todas as 920 unidades escolares nos 144 municípios. Cada escola receberá um kit com 36 notebooks e um armário para armazenar e recarregar os equipamentos. O investimento na aquisição dos dispositivos foi de quase R$ 64 milhões.

Os novos computadores fazem parte das ações voltadas à modernização da educação pública no Pará. Segundo o governador Helder Barbalho, a iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições para o aprendizado dos estudantes e dar suporte ao trabalho dos professores.

A distribuição dos equipamentos será feita para que todas as escolas estaduais tenham acesso à tecnologia, promovendo mais inclusão digital e inovação na sala de aula.