Estado desenvolve ações e impulsiona acesso de mulheres às oportunidades de empreendedorismo

Em crescimento no Pará, o empreendedorismo feminino é foco de investimentos do Governo do Estado, por meio de qualificações, acesso a linhas de crédito exclusivas e a criação de espaços para divulgação de produtos e serviços. Iniciativas que buscam impulsionar a independência de mulheres paraenses. Em 19 de novembro, é comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, símbolo de celebração e apoio a todas as mulheres responsáveis por liderar negócios nas mais diferentes áreas.

O projeto Expo Mulheres da Amazônia, idealizado pela Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), é um dos exemplos de iniciativa estadual que reforça a importância do empreendedorismo na garantia do empoderamento feminino, além de promover o direito das mulheres e a igualdade de gênero. A ação oportuniza espaço físico para negócios, troca de experiências e acesso a microcrédito e capacitação para aquelas que estejam iniciando no empreendedorismo. Atualmente, a secretaria conta com 31 coletivos cadastrados, atendendo 2 mil mulheres e já disponibilizou R$1.322.000,00 em crédito, por meio do "Cred+ Empreendedora".

"O empreendedorismo feminino é uma ferramenta fundamental para que as mulheres tenham autonomia financeira, sobretudo, quando falamos em romper ciclos de violência. O projeto reconhece a representatividade que as mulheres possuem para economia, ao passo que favorece a capacidade de cuidado das comunidades, fortalecendo as lideranças femininas que participam", ressalta Paula Gomes, secretária da Semu. O projeto atende mulheres a partir dos 16 anos em situação de risco ou vulnerabilidade social, vítimas sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, mulheres de populações tradicionais e, também, mulheres que já atuam como empreendedoras e querem expandir o seu empreendimento.

A empreendedora Cris Belo é uma das mulheres assistidas pela Semu e celebra a oportunidade. “Eu fui muito bem acolhida e assistida. Faço parte de uma coordenação de um coletivo de mulheres empreendedoras e participei dessa feira do Outubro Rosa, recebemos uma linda homenagem às mulheres. Agradeço a secretaria por dar essa oportunidade para nós mulheres, de fazer um curso desse maravilhoso”, destaca.

Seaster

Por meio da Coordenadoria de Empreendedorismo e Economia Solidária, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) garante assessoramento a empreendedoras do Pará, com palestras e capacitações gratuitas relacionadas a abertura de negócios, precificação e as demandas de mercado, além de viabilizar a participação em eventos de comercialização. Em 2023, a Seaster lançou o projeto "Só D'Elas" com uma série de atividades formativas voltadas a mulheres empreendedoras. Entre janeiro e novembro de 2024, 583 empreendedoras foram cadastradas pela secretaria.

ParáPaz

Com a missão de incentivar e apoiar o empreendedorismo feminino, promovendo a autonomia e o fortalecimento de mulheres, o projeto “ParáPaz Entre Elas” é fortalecido. A coordenadora da iniciativa, Patrícia Potiguar, acredita que a autonomia econômica é uma ferramenta poderosa para transformar vidas, proporcionando a cada mulher a possibilidade de trilhar um caminho de independência e autoconfiança.

“Oferecemos cursos e oficinas gratuitas, em parceria com todas as unidades da Fundação ParáPaz, abordando temas essenciais para criação e gestão de negócios, como finanças, marketing digital e planejamento estratégico. Nosso objetivo é que cada mulher tenha a ferramenta e o conhecimento necessário para iniciar e fortalecer seus próprios negócios, de forma sustentável e competitiva. Buscamos abrir portas para que cada mulher possa transformar suas ideias em realidade”, explica Patrícia Potiguar.

A empreendedora Elizandra Cardoso fez o curso de empreendedorismo feminino da Fundação em abril de 2024 e conta que a experiência foi decisiva para que conseguisse abrir o seu bazar. “Me senti realizada através desse curso, porque foi um presente de Deus na minha vida. Ele chegou no momento certo. Hoje eu me sinto uma mulher empoderada, uma mulher cheia de garra, de forças que ajuda outras mulheres também. O empreendedorismo tomou conta de mim”, relata.

Jucepa

O percentual de empreendedoras gerenciando empresas aumentou, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), em 37,66% em comparação aos anos de 2018 e 2023. São mais de 179 mil empresas em atividade, registradas nesse período, no Pará. Em 2024, os três segmentos em destaque, liderados por mulheres, são o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e de bebidas.

“O empreendedorismo feminino no Pará tem se destacado como uma poderosa ferramenta de transformação social e econômica, refletindo a força, a criatividade e a determinação das mulheres paraenses. Com a crescente participação feminina em diferentes frentes como comércio, indústria, serviços e inovação, as mulheres têm contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico do estado, gerando empregos, fomentando a economia local e promovendo a inovação”, pontua Filipe Meireles, presidente da Jucepa.