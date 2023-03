Escolas municipais de Barcarena serão abastecidas com energia solar

Quem entra na cidade de Barcarena já pode avistá-los. São milhares de painéis solares instalados num terreno na rodovia PA-151, que em breve produzirão energia suficiente para abastecer 87 escolas municipais com energia limpa e renovável. O investimento, feito pela prefeitura do município, tem dois objetivos principais: proporcionar uma grande economia no consumo de energia elétrica e ainda alinhar Barcarena junto aos poucos municípios brasileiros que fizeram da busca por novas fontes sustentáveis de energia uma prioridade.

A usina fotovoltaica de Barcarena, que tem previsão de ser concluída no próximo dia 31 de março e começar a fornecer energia ainda no primeiro semestre, segundo a gestão municipal, terá capacidade de produção de 235.200 kwh/mês de energia, a partir da radiação solar, para atender as 87 instituições de ensino do município. O prefeito do município, Renato Ogawa, informou que a usina vai proporcionar grande economia no consumo de energia elétrica e ainda gerar empregos na cidade. “A nossa usina já deve entrar em operação no primeiro semestre de 2023. Um grande passo rumo ao futuro mais sustentável e resiliente que Barcarena precisa”, disse.

PAUTA MUNDIAL

O debate sobre a utilização de fontes de energias sustentáveis e renováveis já ocorre há algumas décadas e é pauta na mesa das principais lideranças mundiais. O uso das energias poluentes, desde a Revolução Industrial, causou impactos irreversíveis ao meio ambiente, comprovado pela própria ciência.

Devido ao panorama devastador, agravado principalmente após a exploração do petróleo, o mundo constatou ser imprenscindível a substituição dessas fontes de energia poluentes por outras limpas e renováveis. O resultado do uso dos paluentes foi desastroso: aquecimento global, esgotamento das fontes naturais, chuva ácida, buraco na camada de ozônio, entre outras tragédias ambientais. Na tentativa de reverter esse péssimo cenário, iniciou-se a busca pelas fontes de energia renováveis. Entre elas, uma das mais conhecidas é a energia solar.

Também chamada de energia fotovoltaica, a energia solar nada mais é do que a proveniente da luz e do calor do Sol. É uma fonte de energia limpa e inesgotável. Essa energia luminosa é convertida em energia elétrica por meio de várias tecnologias, como painéis, concentradores e aquecedores solares. E quando se trata de energia solar, o Brasil, principalmente com suas regiões norte e nordeste, é o lugar certo para atrair os investimentos.

Em novembro do ano passado, os investimentos privados em sistemas de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos atingiram R$ 6,3 bilhões no país, apenas em 20 dias. Segundo mapeamento da franqueadora Portal Solar, com base nos dados oficiais da Agência Nacional de Energia elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), os recursos aplicados nos projetos em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais saltaram de R$ 76,6 bilhões acumulados no final de outubro de 2022, para R$ 82,9 bilhões na metade de novembro, um crescimento de 8,2% em menos de um mês.