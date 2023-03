Financiamento para energia solar Bellsol: tudo que você precisa saber

A energia solar é um sistema associado à energia fotovoltaica, que utiliza a luz do sol para produzir eletricidade, o que faz dela uma alternativa renovável e limpa. Segundo estudos da Agência Internacional de Energia (IEA), essa é a fonte energética que mais cresce no mundo, e está a caminho de se tornar a mais utilizada até 2035.

Entretanto, a instalação de um sistema de energia solar demanda um investimento inicial considerável que nem todos os consumidores podem arcar por meio de recursos próprios. Pensando nisso, para superar esses desafios, a Bellsol oferece financiamentos com taxas competitivas e parcelas fixas. Confira:

Como contratar?

A auxiliar administrativo da Bellsol, Carolina Braun, explica que não há necessidade de passar por processos burocráticos, basta seguir três etapas importantes. “De imediato, é feita a proposta, em seguida é enviado ao cliente uma ficha cadastral para o preenchimento dos dados pessoais, após isso, é feita a análise de crédito por parte da financeira”, explica.

Parcelamento Bellsol e Energiflix

Além da proposta por parte da financeira, a Bellsol possui o seu próprio financiamento e o programa Energiflix. O financiamento propõe condições especiais de valores e opções de parcelamento de até 3 vezes com entrada de 70% do valor, com a possibilidade de realizá-lo mesmo com o CPF e CNPJ negativados. Já o Energiflix oferece um acompanhamento mensal da geração de energia do cliente com suporte técnico 24h.

VEJA MAIS

Conheça a Bellsol Energia Solar

A Bellsol é uma empresa que trabalha no ramo de energia sustentável e renovável, e está em constante desenvolvimento tecnológico, proporcionando soluções acessíveis para diversos setores: residenciais, comerciais, rurais e industriais. Clique aqui e faça uma simulação.