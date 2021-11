Concessionária mantém plano para garantir energia elétrica em locais de provas do Enem 2021

A concessionária de energia Equatorial Energia Pará anunciou que irá manter um esquema de operações especiais para assegurar o fornecimento de energia aos municípios paraenses onde será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, cuja última prova ocorrerá neste domingo (28).

Para dar continuidade ao fornecimento e garantir o pronto atendimento diante de qualquer eventualidade, diversas equipes da Equatorial serão posicionadas estrategicamente em áreas próximas aos locais de prova. Além disso, a empresa informou que garantirá a inspeção e manutenção preventivas nos circuitos elétricos que atendem os locais de prova e a suspensão dos desligamentos programados no dia das provas. Este ano, o plano de contingência da Equatorial Energia Pará é interligado com a Comissão Organizadora do Enem e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

De acordo com o gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, Danilo Almeida, todos os anos a Equatorial reforça a sua estrutura nos domingos do Enem para resolver no menor tempo possível as ocorrências em locais de prova, caso existam, sem prejuízos aos estudantes. "Neste ano estamos presencialmente no comitê da Segup junto com outros órgãos para melhor comunicação e direcionamento das dezenas de equipes que estarão em campo”, afirma.

Falta de energia

No final de semana passado, a falta de energia no colégio Premium, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, prejudicou alunos que iam fazer a prova do Enem, neste domingo (21). A Equatorial Energia Pará informou que, devido à queima do transformador que atende o Colégio Premium, o fornecimento de energia foi interrompido no local das 13h27 até às 15h35. Na escola, estava sendo aplicado o Enem. As equipes técnicas da distribuidora estiveram no local e realizaram os serviços necessários para restabelecer o fornecimento de energia na escola.