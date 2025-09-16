Equatorial: nova agência na Pedreira garante serviços com mais agilidade e eficiência aos clientes
Entre as opções de atendimento estão pedidos de ligação nova, troca de titularidade, negociação de débitos, atualização cadastral, solicitação de reativação e muitos outros
Moradores de Belém, do bairro da Pedreira e áreas próximas, passam a contar com uma nova opção para resolver serviços de energia elétrica com rapidez, comodidade e acessibilidade. A Equatorial Pará inaugurou uma agência moderna e totalmente equipada para oferecer praticidade no atendimento. A unidade, que é a maior do estado, fica na avenida Pedro Miranda, nº 849, entre as travessas Timbó e Vileta.
O espaço é climatizado, amplo e acessível para pessoas com deficiência, oferecendo mais conforto a quem busca atendimento presencial. Além disso, a unidade dispõe de plataformas digitais que facilitam a resolução de serviços.
Entre os principais serviços disponíveis estão: pedido de ligação nova; troca de titularidade; negociação de débitos; atualização cadastral; solicitação de reativação de energia; emissão de segunda via de conta; outros serviços essenciais ao dia a dia dos clientes.
Para quem tem dificuldade em utilizar os equipamentos eletrônicos, a agência conta com colaboradores prontos para auxiliar, garantindo atendimento ágil e acessível a todos.
Atendimento prático
Segundo a gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Luciana Carmo, a proposta é unir tecnologia e acolhimento:
“Investimos em tecnologia e em atendimento humanizado para que cada pessoa seja atendida com agilidade e qualidade. Queremos que o cliente se sinta acolhido e tenha autonomia para resolver suas demandas com facilidade”, garante.
Além do atendimento presencial, a Equatorial Pará disponibiliza vários canais digitais que permitem resolver demandas sem sair de casa:
- Site: www.equatorialenergia.com.br
- WhatsApp: Clara, a assistente virtual, pelo número (91) 3217-8200.
- APP Equatorial, que está disponível para Android e iOS.
Nesses canais, o cliente pode solicitar ligação nova, emitir segunda via, pagar a conta com cartão de crédito, trocar titularidade, alterar vencimento da fatura e muito mais.

