Enfermeira é a primeira vacinada na região do Xingu

A técnica de enfermagem do hospital, Tatiane Suzuki, foi a primeira profissional de Saúde a receber a vacina contra o novo coronavírus na região do Xingu, no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), na noite de terça-feira (19).

"Agradeço a Deus pela oportunidade. Depois de momentos tão difíceis que passamos no ano passado, a vacina chegou para nos dar mais tranquilidade. É uma honra estar aqui representando os profissionais da Saúde”, disse Tatiane Suzuki, emocionada.

Ela atua há quatro anos no HRPT, e fez um discurso de agradecimento ao trabalho de todos os profissionais enfantizando os esforços deles no combate à doença.

A emoção sentida pela profissional de enfermagem também tinha um outro motivo especial. Em abril, ela recebeu o primeiro paciente internado por Covid-19 no HRPT.

Por conhecer a alegria de pacientes recuperados, e a dor de famílias que perderam entes queridos, a técnica em Enfermagem fez um apelo à população.

"Nesse momento de felicidade, precisamos reforçar os cuidados e nos manter em segurança. Peço para todos que mantenham a força e se protejam e cuidem uns dos outros", disse Tatiane.

Já Solange Rodrigues dos Santos, técnica de Enfermagem do Hospital Municipal de Altamira, de 63 anos, foi a primeira servidora do município a receber a dose da vacina, na primeira fase de imunização da população de Altamira.

Além de representar os colegas de profissão, Tatiane e Solange também se tornaram símbolo de esperança para toda a população do Xingu.

O primeiro lote de vacinas será direcionado aos profissionais de Saúde, indígenas aldeados e idosos institucionalizados, que compõem o grupo prioritário da primeira fase da campanha.