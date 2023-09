Enem 2023: Enem Pará 2.0 ajuda estudantes de todo Estado a se prepararem para o Exame Nacional

Em apenas dois dias, mais de 2.500 estudantes de todo o Estado se inscreveram na plataforma Enem Pará 2.0, lançada na noite do último domingo (10) durante a programação da 26ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A plataforma de ensino a distância é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

O Enem Pará 2.0 é voltado para os estudantes que não conseguem arcar com os cursos preparatórios e/ou não podem estar em aulas presenciais. Para as Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepas), o curso oferece complementação de carga horária. O aluno do curso técnico em informática da Eetepa Vilhena Alves, Thales Portal, de 17 anos, foi um dos que não perdeu tempo e se cadastrou logo. Ele conta que este reforço a mais será fundamental para sua preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que ocorrem em novembro.

O estudante ressalta que todo apoio é bem vindo. Thales lembra a importância de a escola já estar desenvolvendo um projeto, chamado “pré-enem”, em que são ofertadas aulas em contraturno para os alunos dos cursos técnicos que estão se preparando para o exame. Agora, com a nova ferramenta, ele está confiante que a aprovação no curso de engenharia de produção virá. “O Enem Pará 2.0 ajuda muito, as aulas são bastante interativas, tem muitas atividades e simulados que podem ajudar muito mais nessa busca por conhecimento para passar em uma faculdade. São muitas aulas, os conhecimentos são muito abrangentes”, declara o estudante.

A diretora da escola, Vânia Carneiro, conta que a ferramenta é fundamental para os alunos, tendo em vista as lacunas de aprendizagem provocadas pelo período da pandemia. Segundo ela, os professores também já estão se apropriando da plataforma para incluí-la no cotidiano das aulas. “Esta é uma maneira de repassar o conteúdo de uma forma diferenciada. O conteúdo que está lá é excelente, maravilhoso, pois atende os alunos da escola pública que precisam deste conteúdo de alta qualidade para testar os seus conhecimentos”, elogia a diretora. Ela ainda lembra que a plataforma também permite que alunos que trabalham em seu contraturno e não podem assistir às aulas do “pré-enem” agora conseguem o reforço com a ferramenta.

Por meio da plataforma, os alunos têm acesso a mais de 1.200 aulas, divididas em 15 disciplinas, materiais didáticos, exercícios autocorrigíveis, índices de aproveitamento e simulados, tudo de acordo com o edital da prova.

Inscrições

As inscrições na plataforma podem ser feitas pelo endereço enempara.sectet.pa.gov.br. Além do site, o acesso também pode ser feito via aplicativo, disponível na Play Store. Após baixar as aulas e os exercícios, os alunos podem consultar o material sem internet.



Os estudantes que visitarem o estande da Sectet na Feira do Livro, que vai até o dia 17 de setembro, terão mais informações sobre o programa e poderão realizar o cadastro na plataforma na hora.