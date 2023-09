Enem 2023: conheça recursos online que reforçam a preparação para a prova

Na atual era digital, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganha um reforço. Aplicativos, sites e até mesmo as redes sociais, se tornam aliados dos estudantes durante a rotina de estudos. Por conta das informações acessíveis, essas ferramentas online estão cada vez mais presentes no dia a dia dos jovens. Na 25ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, a professora de redação Izabelly Loureiro explica como as plataformas digitais oferecem suporte aos vestibulandos.

A professora relata que as ferramentas online contribuem de forma bastante positiva e se apresentam como um reforço para os vestibulandos. De acordo com Izabelly, os conteúdos digitais podem auxiliar na diminuição das dificuldades dos alunos, além de sanar possíveis dúvidas. Isso pode ajudar a compreender as habilidades e competências cobradas pelo exame. Outro ponto positivo, segundo a professora, são os diversos exercícios disponibilizados em sites como Brasil Escola e Conexão Enem, que potencializam os conteúdos aprendidos.

VEJA MAIS

“Sobre o aluno maximizar esses estudos, o que eu recomendo bastante é que ele primeiro realize as questões que ele quer realizar e depois vá assistir apenas as aulas sobre os assuntos que ele não conseguiu recuperar durante essas questões. Como as plataformas geralmente disponibilizam materiais de vídeo, é possível pausar, voltar e até mesmo acelerar alguns momentos que não sejam o foco naquela questão. Ter a possibilidade de assistir a uma aula em menos tempo para um aluno que quer realizar o vestibular, pode ser uma ferramenta interessante”, afirma.

Videoaulas

As vídeoaulas e as redes sociais também são alternativas para o aprendizado, como pontua a professora. Para ela, esses recursos também são uma forma de ampliar o acesso aos conteúdos do vestibular. “Acredito que seja uma ferramenta excelente, especialmente porque nem todos os alunos estão inscritos num cursinho. Existem pessoas que vão fazer o Enem após muitos anos de aula. Então, criar um um plano de estudos em que se observem as habilidades e competências e assistir a videoaula de questões que tratam disso é um ponto principal neste momento final”, aponta Izabelly.

Professora Izabelly Loureiro e sua turma Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

“Quanto às redes sociais, elas são extremamente necessárias. Falando de redação e da prova de linguagens, todo ano, a gente observa que notícias do mundo do entretenimento e em relação ao mundo são vistas primeiro nas redes. Então, você tem ali uma gama de possibilidades para poder usar essas ferramentas como composição de repertório sociocultural, como informações sobre o dia a dia, sobre universo das mídias digitais como um todo, saber como funcionam. Navegar por elas traz muito mais possibilidades de interpretar textos que tratam desse universo do que se você não utilizá-las”, relata a professora.

Cuidado

Em meio as diversas alternativas de estudo na internet, a professora faz um alerta, principalmente voltado à redação: “O aluno não deve se deixar levar a necessariamente entrar em uma plataforma de composição de material, como o chat GPT. Deve-se ter cuidado com essas plataformas, principalmente as que usam inteligência artificial, porque elas não têm, necessariamente, um conhecimento sobre o exame do Enem. Elas realizam textos em um padrão geral a partir dos seus dados que já estão na plataforma. Isso acaba trazendo para o aluno muito mais dificuldade de autoria e de criatividade”, diz.

Confira sites que podem auxiliar nos estudos para o Enem:

Brasil Escola

Conexão Enem

Descomplica

Plataforma Geek

Página do Instagram @na_auladeportugues

Fonte: Professora Izabelly Loureiro (professora da redação)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)