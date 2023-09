Enem 2023: apoio familiar fortalece a jornada dos estudante rumo à prova

Diante dos desafios e da pressão do dia a dia, o apoio familiar é o refúgio que muitos estudantes encontram durante a rotina de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A motivação vinda dos familiares ajuda a construir a confiança necessária para enfrentar e ainda oferece suporte emocional aos jovens. Na 24ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, explicam a importância do acompanhamento das famílias durante a rotina de preparação para a prova.

O amparo da família se torna ainda mais importante para quem vai prestar o Enem, já que a rotina de estudos demanda dos estudantes — na maioria do tempo — um esforço individual, como explica o psicólogo Leonardo Souza, de Belém. Essa presença dos pais garante que esse sentimento de solidão seja amenizado. Nessa fase da vida dos jovens, também é importante que os entes queridos mantenham diálogo com os filhos, dando a oportunidade de ter com quem compartilhar os desafios do dia a dia e, até mesmo, ajudar.

“O suporte familiar vai ser benéfico na medida em que essa preparação ela já é desgastante afetivamente e cognitivamente. Ter este suporte vai ser dos mais variados. Seja na questão da escolha profissional, na compreensão de como se dá a rotina da pessoa. E vão de coisas mais instrumentais, como alimentação, o suporte estrutural em casa, ambiente de estudo, até questões na hora do choro, de ter alguém para ter um ombro ali ao lado ou então no quarto, quando chega do cursinho”, explica Leonardo.

De acordo com o psicólogo, o apoio dos pais na escolha profissional dos filhos deve ser apoio, mas não uma imposição. Isso porque essa pressão pode gerar danos aos vestibulandos. “Cada família vai vivenciar uma realidade e há famílias que são até tradicionais ter médicos na família tradicionais, não ter músicos na família e isso acaba causando algum tipo de pressão para a pessoa que está vivendo um momento de escolha profissional”, enfatiza o psicólogo.

“É importante ajudar a pessoa que está se preparando para o Enem a compreender como é o estilo de vida que ela quer ter. O limite da influência vai ser saudável quando o parente ou a pessoa próxima não queira assumir a posição de escolher. É importante trabalhar essa autonomia na pessoa que está vivenciando o processo de escolha profissional. Também é [importante] ajudar que a pessoa tenha o mínimo conhecimento de como funciona, de fato, o curso antes que ela entre”, complementa Leonardo.

Sonho

Para a estudante Maria Eduarda Canali, de Belém, o apoio familiar tem sido essencial durante a preparação para o Enem. Prestes a realizar o exame pela terceira vez, o sonho dela é cursar Medicina. “Minha família me dá todo apoio financeiro em relação a cursos e plataformas on-line, assim como, desde o início, o apoio deles foi fundamental para não desistir do meu sonho de ser médica, diante de todas as adversidades enfrentadas até hoje”, conta Maria Eduarda.

“Ano passado tive um bebê e, sem o apoio financeiro deles, seria impossível continuar os estudos. Sabemos como é complicado conciliar estudos com a rotina de um bebê pequeno. Hoje, moro sozinha. Mas, com todo apoio deles, faz toda diferença esse suporte financeiro e emocional, visto a sobrecarga que é ser aprovada em um curso tão concorrido”, relata a estudante.

A estudante Maria Eduarda Canali tem a dádiva de contar com o apoio da mãe, a advogada Ana Paula Canali, em meio à preparação para o Enem (Cristino Martins / O Liberal)

O objetivo de Maria Eduarda em alcançar a tão almejada vaga tem a motivação diária da mãe dela, a advogada Ana Paula Canali, de Belém. Para ela, o apoio é uma forma de fazer com que a filha se sinta acolhida e segura, tornando esse suporte ainda mais importante. “É a base [o apoio] para que ela [Maria Eduarda] possa ser capaz de caminhar. Não é fácil, mas é não é impossível. Isso é o que eu sempre digo para ela”, afirma.

“Acredito que o apoio seja a base para que nossos filhos possam, corajosamente, trilhar essa jornada na busca pelo sonho de cursar a universidade. Procuro estar presente diariamente motivando e expressando todo meu amor, porque sei o quanto é difícil ser mãe e estudante. Mas, a luta diária e a superação, terá o sabor e a gratidão que trará a aprovação. Digo sempre: ‘acredita filha e faça o seu melhor’, diz Ana Paula, emocionada.

