Enem 2023: entenda como o exame é capaz de mudar a vida dos estudantes

O Pará registrou um aumento de 12% nas inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2022 e 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para a edição deste ano, são 229.180 estudantes inscritos. Já em 2022, foram 203.914 inscrições. Na 22ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, o pedagogo Lucas Rodrigues, do Colégio Marista, de Belém, destaca que o Enem é essencial para o futuro dos alunos, fator que reflete no aumento das inscrições.

Após dois anos consecutivos de queda, o número de participantes no Enem voltou a crescer em nível nacional. Para a edição deste ano, em todo o país, o exame recebeu 3.933.970 inscrições para a próxima edição. O crescimento foi de 13% em relação ao ano passado, quando 3.476.105 pessoas se inscreveram. Em 2021, foram 3.389.832 candidatos que tiveram a inscrição efetuada. Os números voltaram a crescer passado o período da pandemia de covid-19, que afetou diretamente as aulas dos estudantes.

De acordo com o professor Lucas Rodrigues, o ingresso ao ensino superior ainda representa uma oportunidade de um futuro melhor para muitos jovens e adultos no Brasil. Segundo ele, isso explica o aumento expressivo na prova. “O Enem representa a principal forma de ingresso no ensino superior do Brasil, pois o seu resultado é adotado como forma de ingresso na grande maioria das universidades públicas federais, estaduais e privadas, através do SISU, além de disponibilizar o acesso aos programas governamentais de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), explica.

“O Enem desempenha um papel crucial na democratização do acesso ao ensino superior brasileiro. A adoção de um formato único possibilita que estudantes de diversas origens tenham a oportunidade de utilizar suas habilidades acadêmicas como possibilidade de conquista a tão sonhada vaga na universidade. Além disso, o exame garante a seleção para programas de bolsas estudantis, promovendo maior equidade no acesso à educação superior”, completa Lucas.

Mais do que uma forma de garantir acesso à educação, o Enem também cumpre um papel social, como comenta o professor. “O Enem pode ser considerado um meio para diminuir as desigualdades no acesso ao ensino superior, especialmente para pessoas com menor poder aquisitivo. O exame serve como um dos principais critérios de seleção nos programas de incentivo à educação, como o Prouni e Fies”, afirma

Inclusão

Além disso, a prova também oferece atendimento especializado para diversos públicos, sendo uma forma de inclusão, avalia o pedagogo. Entre eles, participantes com déficit de atenção, baixa visão, surdez deficientes físicos, além de outras condições que possuem assistência específica. Os atendimentos especializados fazem parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep, instituída no ano 2000, com a operacionalização para participantes com deficiência.

“O Enem oferece oportunidades inclusivas para pessoas com deficiências, promovendo equidade no acesso à educação superior. Através de recursos como atendimento especializado, tempo adicional e provas adaptadas, o exame possibilita que pessoas com deficiência demonstrem seu potencial acadêmico de maneira mais justa. Dessa forma, o Enem desempenha um papel fundamental em ampliar as perspectivas educacionais e profissionais para pessoas com deficiência no Brasil”, frisa o pedagogo.

A poucos meses do Enem, que será realizado em novembro, Lucas cita algumas dicas para os alunos: “Manter um horário de estudo coerente e real a sua realidade; treinar resolução de itens com foco na gestão de tempo (realização de simulados); não menospreze o cuidado com a sua saúde mental; e gestão das emoções, autoconfiança e autoconhecimento são habilidades imprescindíveis para um bom desempenho”, finaliza.

Inscrições no Enem em todo o Pará

Inscritos em 2023: 229.180

Inscritos em 2022: 203.914

Cronograma do Enem 2023

Aplicação Enem 2023: 05 e 12/11/2023

Aplicação Enem PPL 2023 e Reaplicação: 12 e 13/12/2023

Divulgação do Gabarito: 24/11/2023

Resultados: 16/01/2024

