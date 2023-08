Enem 2023: estudantes recebem aulão preparatório gratuito neste sábado, em Ananindeua

Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebem, neste sábado (26), um aulão gratuito do projeto nacional “Vai Cair no Enem”. A programação será realizada na Universidade da Amazônia (Unama), campus Ananindeua, a partir das 9h. Os interessados podem se inscrever de forma online. As inscrições também podem ser feitas presencialmente, no momento da programação.

O Vai Cair no Enem é um projeto realizado pelo grupo Ser Educacional, em parceria com o Portal Leia Já. Para esta edição, o público vai contar com conteúdo, dicas e resolução de questões. Os professores parceiros são: Carlos Bravo, de biologia; Thaís Nunes, de história; Eduardo Peres, de física; e Diogo Didier, de redação.

Segundo o diretor da Unama Ananindeua, Bruno Morais, o evento é oportuno para potencializar os estudos. "Os alunos desfrutarão de um espaço montado para recebê-los. Haverá aulas interativas e cheias de conteúdos estratégicos que ajudarão na reta final para o Enem 2023", disse Bruno.

“O Vai Cair No Enem tem o privilégio de levar conteúdo de qualidade a todas as regiões do Brasil de forma virtual e estaremos no norte do país, promovendo uma experiência diferenciada e presencial para todos”, conta o diretor do Vai Cair No Enem, Eduardo Cavalcanti.

A gestora do projeto, Camilla de Assis, destacou a importância da iniciativa. “O aulão do Vai Cair No Enem, em parceria com a Unama, será um grande diferencial para os estudantes. Traremos conteúdos relacionados ao dia a dia do povo paraense e mostraremos como eles podem ser cobrados na prova mais importante para quem deseja ingressar no ensino superior”, reforça.

Os aulões também serão transmitidos pelo YouTube, por meio do canal “Vai Cair no Enem". Além do Pará, o Vai Cair No Enem realizará aulões em Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Recife (PE).

Serviço

Aulão gratuito “Vai Cair no Enem”

Data: 26/08 (sábado)

Horário: a partir das 8h

Local: Unama BR

Inscrições: conheca.sereducacional.com/vaicairenem