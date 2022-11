Enem 2022: confira como vai funcionar o passe livre para estudantes em Santarém e Belterra

Estudantes que vão participar da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 em Santarém e Belterra, municípios do oeste paraense, terão direito ao passe livre no transporte público neste domingo (13), primeiro dia de Enem, das 11h às 20h. A decisão, divulgada neste sábado (12) pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público de Santarém e Belterra (Setrans), segue a determinação do governo do Estado para que o Pará ofereça catraca livre para os estudantes que vão prestar o exame.

"O Sindicato das Empresas de Transporte Público de Santarém e Belterra - SETRANS, vem através desta, comunicar que, em virtude da realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, no dia 13/10/2022, das 13h00 às 19h00, os candidatos terão direito a passe livre (Gratuidade) no transporte público, das 11h00 às 20h00, sendo obrigatório a apresentação do cartão de confirmação com o local de prova, juntamente com algum documento de identificação para a garantia do benefício.", explicou em nota.

Catraca livre

Na tarde da sexta-feira (11), o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que em todo o Estado haverá catraca livre no transporte coletivo urbano para os estudantes que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (13) e no próximo, dia 20 de novembro. De acordo com o chefe do executivo, que utilizou uma das suas redes sociais para dar a notícia, a medida é uma ação do governo do Estado junto aos municípios, para estimular cada vez mais o sucesso da educação, e só vale mediante apresentação do cartão de confirmação da prova.

Santarém

Também neste sábado, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, divulgou um vídeo nas redes sociais para explicar que o município vai seguir a determinação do Estado. "Pessoal, boa notícia, para os nossos alunos que irão fazer o Enem, neste domingo. Haverá gratuidade, no transporte coletivo, para quem irá prestar a prova do Enem. Santarém seguirá o decreto estadual. Boa prova a todos.", frisou o prefeito.