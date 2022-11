Enem 2022: alimentação é uma importante aliada para o desenvolvimento das provas

A alimentação saudável é uma importante aliada para o desenvolvimento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que começam a ser aplicadas neste domingo (13) em todo o Brasil. Os 199.397 candidatos do Pará que estão inscritos devem optar, entre outras coisas, por nutrientes que auxiliam no raciocínio e na manutenção da concentração, como sucos, frutas e barras de cereal.

A nutrição adequada pode influenciar o desempenho do candidato. Na véspera do Enem, a opção ideal passa por uma alimentação leve, evitando altos índices de gordura que possam dificultar o processo de digestão do candidato. Além disso, um café da manhã reforçado, com leite, ovos, café e uma porção de frutas também devem entrar nas opções.

Alimentos perecíveis, como iogurte, devem ser evitados, já que é impossível ter refrigeração durante o tempo do exame. Para o almoço, a melhor alternativa é arroz, feijão, legumes, verduras, peixe ou frango com uma colher de sopa de azeite para temperar que vai dar um pouco mais de atenção e disposição na hora da prova.

Não comer doces e chocolates com muita açúcar é fundamental. A nutricionista Cristiane Souto diz que “toda vez que ingerimos algum alimento muito doce, faz com que o açúcar do sangue aumente. O corpo tenta controlar aquele açúcar no sangue produzindo e liberando mais insulina. Gerando, consequentemente, a queda desse nível de açúcar do sangue e gerando sonolência”.

Salgadinhos industrializados, por possuírem sal e provocarem sede, também não devem ser consumidos, uma vez que o candidato perderá tempo indo ao banheiro diversas vezes pela quantidade de água ingerida.

O que levar no dia da prova

É obrigatório…

→ Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

→ Documento de identificação válido, físico ou digital;

→ Máscara de proteção contra a convid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara para prevenção em local fechado esteja liberado por decreto.

É aconselhável…

→ Cartão de Confirmação de Inscrição

→ Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar a presença no exame).

Cronograma de horários

1º domingo

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 19h

Áreas do conhecimento: Redação, Línguas, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias

2º domingo

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 18h30

Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.