Enem 2021: Confira dicas de como se preparar para as provas

Faltam menos de dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nesta reta final de preparação, muitas dúvidas e inseguranças podem surgir. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para milhares de estudantes no Brasil.

Dessa forma, para auxiliar os vestibulandos e otimizar os estudos, a professora Bianca Salomão, orienta que, antes das provas, é necessário focar naquilo que foi aprendido, exercitar os conteúdos que ainda existem certa dificuldade e, em especial, manter a calma e organização.

"Para alcançar um bom resultado, é preciso estar descansado e tranquilo. Antes do exame, é melhor reservar o dia anterior para esquecer os estudos e dar uma folga ao cérebro" aconselha a docente de Língua Portuguesa.

Por isso, a professora listou cinco dicas de como se preparar bem para as provas, mas ela já adianta: "Um certo nervosismo é normal. Em qualquer situação em que seus conhecimentos são colocados à prova. Só não podemos deixar que a ansiedade atrapalhe no seu desempenho. Então, é preciso achar boas maneiras de lidar com ela", explica.



1- Reforce os pontos principais do conteúdo estudado



Lembre-se que se você já manteve uma rotina de estudos ao decorrer do ano, este é o momento de revisar. Foque em resolução das questões dos exames passados, exercite sua redação e revise suas anotações.



2- Alimente-se bem



Sua alimentação tem um papel muito importante no seu desempenho, por isso, na véspera do Enem, procure comer bem, mas isso não significa comer muito. Busque consumir alimentos leves e saudáveis, que melhoram a disposição e a concentração. Prefira frutas, vegetais, cereais integrais e proteínas magras e etc. Refeições muito pesadas podem deixar você cansado e indisposto.



3- Organize seu tempo e seus materiais



Organização é a base de tudo, incluindo para um bom desempenho na prova. Organize seu tempo, busque dormir cedo, estar relaxado e não esqueça de verificar se os materiais estão certos. Lembre-se que você precisa levar uma caneta esferográfica preta, um documento com foto válido, número de sua inscrição e, em especial, máscaras e álcool gel para se proteger da covid-19.



4- Simule seu trajeto de prova

Busque simular seu trajeto de prova. Calcule quanto tempo você demora para chegar até lá, veja quais conduções são necessárias para ir ao local e sempre lembre-se dos contratempos. Os horários do exame são extremamente rígidos e precisam ser cumpridos por todos.



5- Relaxe

Por fim, tão importante quanto revisar as matérias estudadas, é tirar um tempinho para se distrair. Procure tirar um tempinho para você, invista em relaxar com a família, com amigos, ou até mesmo sozinho praticando algum hobby. Distrair um pouco irá aliviar sua tensão da prova! Aproveite as dicas e faça uma excelente prova!



