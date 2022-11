Emprego e missão pastoral fizeram casal de pastores escolherem Barcarena para morar

Há aproximadamente 10 anos em Barcarena, o casal de pastores Anderson e Carla Pratta saíram da cidade de Americana - São Paulo pela primeira vez com 41 e 34 anos de idade, respectivamente, rumo ao desconhecido. Com uma direção de Deus, o pastor que é formado em Engenharia de Produção conta que abriu mão do emprego de 15 anos na indústria e aguardou com fé o lugar para onde seria enviado.

A resposta que aguardava chegou sete meses depois, no mês de julho de 2013, quando recebeu uma proposta de emprego em Vila dos Cabanos. Antes disso a família, com um casal de filhos pequenos, encarou dias difíceis. “Ele recebeu a ligação e na mesma semana já veio pra cá. Com apenas 15 dias estávamos fazendo as nossas malas também. Após a entrevista de emprego foi muito rápido!”, lembra a esposa Carla.

Sem nunca terem ouvido sobre Barcarena o casal se diverte ao recordar que foi para o mapa saber onde ficava a cidade que iriam e se agarraram na vontade soberana de Deus. “Tínhamos uma palavra que um povo aqui nos aguardava e que o Senhor nos enviaria pra uma obra”, explica falando sobre o chamado pastoral.

O casal conta que encontrou um ambiente totalmente diferente do que estavam acostumados e tiveram que se adaptar principalmente com o calor. “Passei um mês morando no hotel Equinócios. Não saía do quarto por conta do clima”, conta Carla sorrindo. Com o passar dos meses o amor por Barcarena foi inevitável. “Sentimos amor e paz por Barcarena e sabemos que será uma cidade referência em nosso estado. Essa é nossa oração!”, declara.

Membros da igreja Nova Aliança, casal chegou à cidade por conta de emprego e "missão pastoral" (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

O casal coleciona boas memórias e confessa que os melhores dias de suas vidas têm sido vividos na cidade de Barcarena. “Nossos filhos passaram seus melhores momentos da infância, realizamos muitos casamentos, vimos muitas vidas sendo salvas a cada batismo, agraciados pela praia do Caripi. Fomos ungidos pastores e participantes do crescimento da Igreja Nova Aliança”, falam sobre as realizações na cidade e o ministério que pastoreiam.

Após 7 anos de trabalho como gerente de Engenharia na empresa Alubar, agora o pastor Anderson se dedica a empresa familiar que abriu recentemente chamada MP Engenharia que presta serviço para grandes empresas da região, sem deixar de empenhar esforços no chamado pastoral. O casal afirma não fazer planos para deixar a cidade que os acolheu. “Viemos por uma palavra de Deus e só saímos por uma direção e até que estejamos aqui, queremos oferecer nosso melhor para Barcarena. Já nos consideramos barcarenenses”, declaram o amor pela cidade.