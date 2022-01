Em três dias, 206 crianças foram imunizadas contra a covid-19 em Santarém

A vacinação contra a covid-19 para o público infantil no município de Santarém, oeste do Pará, desde o primeiro, última terça-feira (18), já imunizou 206 crianças. A faixa etária é de 5 a 11 anos, com o público inicial para os pequenos com comorbidades. Na tarde de ontem (19) a vacinação foi ampliada para o público de 9 a 11 anos sem comorbidades.

O ponto de vacinação para as crianças está localizado no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Paulo Freire, localizado na Av. Barão do Rio Branco, bairro Jardim Santarém.

Os responsáveis pelas pessoas que compõem o público infantil devem se deslocar até o Cemei no horário das 8h às 16h. A previsão a vacinação que a vacinação no Centro seja encerrada amanhã, podendo ser estendido caso haja necessidade.

Como estratégia de vacinação a Semsa também irá realizar vacinações itinerantes na Apae, Casa Azul, abrigo municipal, oncologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas e outras unidades de saúde que tenham crianças hospitalizadas.

Recomendações