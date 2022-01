Santarém amplia vacinação infantil contra a covid-19 para crianças sem comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém ampliou a vacinação contra a covid-19 para crianças de 11 anos sem comorbidades a partir desta quarta-feira (19). A ideia é vacinar o público infantil de modo geral. A campanha de vacinação para este grupo começou ontem no município de Santarém, inicialmente para os pequenos na faixa etária de 5 a 11 anos com comorbidades, que continua.

A secretária de Saúde, Vânia Portela, falou da importância de também começar a vacinar as crianças que não têm comorbidades. "A vacinação das crianças para o retorno das aulas com mais segurança, sem dúvida é um grande avanço para todos nós", enfatizou.

O local de vacinação é no Centro Eduacional Paulo Freire, localizado na avenida. Barão do Rio Branco, Jardim Santarém, próximo à Praça das Flores, no horário das 8h às 16h.

Como estratégia de vacinação, a Semsa também irá realizar vacinações itinerantes na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Casa Azul, abrigo municipal, oncologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas e outras unidades de saúde que tenham crianças hospitalizadas.

Recomendações