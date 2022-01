Crianças de 5 a 11 anos começam a ser vacinadas contra a covid-19 em Santarém

A vacinação contra covid-19 para o público infantil em Santarém, no oeste do Pará, será inicialmente direcionada para crianças com comorbidades, deficiências permanentes e acamadas. A prefeitura do município atende as liberações vacinais do Ministério da Saúde por faixa etária, onde agora, beneficiará os pequenos entre 5 e 11 anos de idade.

A Semsa pretende vacinar 2.410 crianças, os imunizantes foram entregues pelo Governo do Estado. A unidade de vacinação referência será o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Paulo Freire, localizado na Av. Barão do Rio Branco, bairro Jardim Santarém.

Documentos necessários para a vacinação

Para se vacinar, os menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que por sua vez, devem portar a carteira de vacinação do filho ou filha, além de um documento com foto do responsável.

Para comprovar a comorbidade será preciso ainda um laudo, atestado ou receita médica. A criança que tomou alguma vacina, qualquer que seja, só pode receber o imunizante contra a covid-19 após 15 dias.

Como estratégia de vacinação a Semsa também irá realizar vacinações itinerantes na Apae, Casa Azul, abrigo municipal, oncologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas e outras unidades de saúde que tenham crianças hospitalizadas.

Cronograma vacinal

A titular da Semsa, Vânia Portela, explicou como funcionará o cronograma de vacinação. “Inicialmente, vamos fazer ainda a busca ativa das crianças que estão acamadas ou que são usuárias dos serviços de instituições como a Apae e Casa Azul para que todas recebam o imunizante”, explicou.

O prefeito Nélio Aguiar destaca que a Prefeitura está empenhada em imunizar as crianças. “É uma grande felicidade a chegada da vacinação para esse público específico. O município de Santarém já aplicou mais de 450 mil doses e, agora, é a vez dos pequeninos. Pedimos para que os pais e responsáveis se organizem e levem suas crianças para vacinar. Somente com a conscientização e ajuda de todos é que podemos vencer esse vírus por meio do avanço da vacina”, finalizou o gestor.