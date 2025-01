Em seis anos, Estado garante mais de 15 quilômetros de asfalto em Placas

As chuvas e os dias nublados que caracterizam o chamado inverno amazônico, entre os meses de dezembro e maio, no Pará, já não preocupam os 30 mil moradores do município de Placas, na Região de Integração Xingu, no Pará. É que a cidade recebeu nos últimos 6 anos, cerca de 15 quilômetros de asfalto, por contratos diretos ou por convênios do Governo do Pará com a prefeitura. São investimentos na infraestrutura urbana do município que enchem de orgulho quem conheceu o município, antes.

“A nossa rua era uma calamidade, ruim de dar dó e hoje está totalmente asfaltada. Graças a Deus a poeira não existe mais e isso é um sonho realizado na minha rua, e na rua de muitas pessoas aqui da cidade. A gente agradece a Deus e ao governador que nos ajudou. Hoje ninguém se preocupa com a chuva. A briga em casa com a esposa por causa do sapato sujo, acabou”, conta o agricultor, José de Souza da Silva, de 53 anos, que mora em Placas, há 28 anos.

Da infância humilde ao jovem empreendedor do ramo fitness, o empresário Danúbio Silva dos Santos, nascido e criado em Placas, testemunhou a mudança da cidade. Ele relata que, há cerca de 6 anos, a pavimentação das ruas era um sonho. “Aqui na cidade não tinha nada de asfalto, e quando chovia era horrível, a gente nem conseguia andar e sujava tudo por causa da lama. Hoje, temos livre acesso a outras comunidades que ninguém conseguia ir, elas agora têm asfalto”.

Danúbio Silva também pontua que, antes do asfalto nas ruas, a cor das roupas e sapatos passava por uma seleção que excluía qualquer peça que fosse branca. “A gente via por todos os lados, aquele barro vermelho, que sujava tudo. Não existia qualquer possibilidade de uma roupa branca, muitos menos sapatos. Hoje podemos usar tudo e as pessoas até gostam do branco. Além disso, o asfalto trouxe melhorias para quem tem veículo, porque essa obra evita quebrar carro, moto etc.”

Asfalto melhora o dia a dia ao facilitar acesso a serviços essenciais

O asfalto nas ruas viabiliza o acesso a novos bairros, melhora a infraestrutura para os comércios, facilita o trabalho da polícia e da coleta de lixo, só para dar alguns exemplos. Além disso, a nova pavimentação incentiva o lazer. O secretário estadual de Obras Públicas, Ruy Cabral, detalha os investimentos na cidade.

“O Governo do Estado já investiu mais de R$ 36,6 milhões em pavimentação na cidade de Placas, dando mais dignidade à população e avançando em obras de infraestrutura na região”, disse Ruy Cabral.

asfalto placas

Ele destaca as obras já entregues no município como a Casa dos Conselhos, as instalações físicas para a Feira de Exposições e o Monumento dos Pioneiros, que resgata a história do município.

Mais sobre Placas

O município de Placas foi fundado em dezembro de 1993, por lei assinada pelo governador Jader Barbalho, que desmembrou a área do município de Santarém. Era o período de construção da Rodovia Transamazônica, e a inspiração do nome veio do grande número de placas existentes na Rodovia BR-230, delimitando os trechos Altamira-Itaituba.