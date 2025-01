Governo do Estado entrega pavimentação asfáltica para moradores do Tapanã em Belém

Segundo bairro mais populoso da capital, o Tapanã, recebeu mais de 20 quilômetros de asfalto novo ao longo da atual gestão estadual. Os moradores da área iniciaram 2025 comemorando a pavimentação de novas vias do bairro. "Eu pisava na lama todos os dias. Graças a Deus que o governador Helder Barbalho nos garantiu esse asfalto aqui", afirmou a moradora Rose, que há 17 anos reside na área.

A entrega da nova pavimentação, nesta terça-feira (7), foi feita pela vice-governadora do Pará Hana Tuma, ao lado do prefeito de Belém, Igor Normando, e do secretário estadual de obras públicas (Seop), Ruy Cabral.

Hana Tuma ressaltou os resultados estruturais positivos assegurados pelo programa estadual. “A gente sabe da importância do “Asfalto Por Todo o Pará” na melhoria da qualidade de vida da nossa população, na melhoria da infraestrutura da cidade, na valorização dos bairros, das ruas e na melhoria do dia a dia da população".

Programa melhora o dia a dia da população

A vice-governadora acrescentou: "Desde o início do nosso governo, o programa avança para que a gente possa, assim como no Tapanã - onde já foram entregues mais de 20 quilômetros de ruas asfaltadas, continuar avançando em tornar melhor o dia a dia da nossa população”.

Ao longo de dois quilômetros, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), contemplou a passagem Amoras e as ruas Castelo Branco, Padre Josimar e A, com serviços de pavimentação, terraplenagem, drenagem profunda, construção de calçada, sarjeta e meio-fio, além de sinalização viária.

Morador há 15 anos do Tapanã, Iranildo Teixeira festejou a chegada da qualidade de vida. “A situação desta rua era crítica, ruim. Lama, muito mato. Vivíamos praticamente abandonados aqui na nossa rua. Era situação de ter que tirar a sandália para passar porque era muita lama, as crianças tinham que lavar o pé na porta de casa porque não tinham condições de chegar na escola. As mulheres vinham para a igreja e sonhavam um dia andar de sapato alto aqui. No inverno, praticamente, só o nosso vizinho que comprava o nosso pão, porque não tinha condições de chegar até aqui. Hoje estamos muito satisfeitos, graças a Deus. Agora dá vontade de morar aqui e celebrar a vida e as coisas”, disse Iranildo.

O investimento de R$ 5,6 milhões, do programa "Asfalto Por Todo o Pará", assegura infraestrutura e mobilidade urbana. O secretário Ruy Cabral enfatiza a eficácia da iniciativa estadual. “Uma satisfação enorme retornar ao Tapanã e entregar mais este benefício para os moradores junto da nossa vice-governadora Hana Ghassan Tuma e do prefeito de Belém, Igor Normando".

"É um dos maiores programas de benfeitorias de infraestrutura que leva a condição de mobilidade, de transporte, valoriza as pessoas pelo por todas as regiões do Pará, e aqui, em Belém não pode ser diferente. Estamos orgulhosos por mais um compromisso resgatado, e garantimos, além da obra, empregos, valorizando a comunidade, e isso mostra que nós temos envolvimento, compromisso de cuidar das pessoas, de cuidar da nossa cidade”, enfatizou o secretário de Obras, Ruy Cabral.

Desde 2019, o Estado já liberou mais de 235 quilômetros de pavimentação asfáltica para Belém, sendo 212 já executados no município. Para o bairro do Tapanã, foram aproximadamente 26 quilômetros, sendo quase 21 executados, 4 em andamento e outro 1,7 quilômetro, a ser executado no bairro.

O prefeito de Belém, Igor Normando, também destacou a importância de garantir melhor mobilidade urbana para a população belenense e a parceria entre as gestões estadual e municipal para o desenvolvimento da cidade. “A entrega de asfalto traz dignidade para a população", frisou Normando.

"Essa entrega mostra a importância que cada cidadão de Belém tem para o Governo do Estado, para a prefeitura da nossa cidade e mostra que é possível, sim, ter qualidade de vida, viver numa cidade melhor, através de obras que resgatam a autoestima da nossa população. Hoje, Belém ganha muito com as obras que o governo do Estado tem trazido e, como prefeito da cidade, eu só tenho a agradecer, a comemorar e zelar para que essa parceria continue por muito mais anos para que Belém possa ganhar muito mais”, ressaltou o gestor municipal, Igor Normando.

Legado da realização da COP 30 em Belém

Em parceria com o Governo Federal, através da Itaipu Binacional, o Estado garantiu mais 125 quilômetros de asfalto para Belém como legado da realização da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, a COP 30, em novembro de 2025.