Obras de reparação de 'cratera' em rodovia de Santarém deve ser entregue nesta quarta-feira

A cratera aberta em um trecho da Rodovia Estadual Fernando Guilhon, localizada em Santarém, oeste do Pará, tem previsão de finalização das obras de reparo nesta quarta-feira. A área foi afetada pela forte chuva do dia 8 de janeiro. O trecho é o único acesso ao aeroporto Maestro Wilson Fonseca.

A via também é o principal caminho para chegar até as comunidades do Eixo Forte e da vila de Alter do Chão. A via estava interditada desde o dia 8 de janeiro e para manter a circulação foi montada uma rota de desvio por dentro da residencial salvação.

Os trabalhos de recuperação asfáltica foram concluídos no último fim de semana. O prefeito da cidade, Nélio Aguiar, afirma que a obra está em fase de limpeza e sinalização. “A via deve ser entregue à população até essa quarta-feira”, disse o prefeito.

Sobre a obra

No local foi feita a substituição do sistema de galerias de águas pluviais da rodovia, o tamanho da tubulação foi aumentado para suportar o volume de água acumulada devido a alterações estruturais da construção do Residencial Salvação, às margens da PA-453. Além disso, também foi realizada a recomposição do asfalto, a construção de uma nova linha de drenagem e a contenção com rachão e terraplanagem para recomposição do asfalto.

A diretora Técnica do Setran, Leila Martins, disse que a equipe técnica constatou que a rede de drenagem que havia no local não suportou a força da enxurrada e colapsou. Segunda ela, a solução encontrada é a construção de uma galeria de concreto 3 por 3 com algumas obras auxiliares.