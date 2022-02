Em Santarém, jovem morre após perder o controle da direção da moto

Um acidente grave fez uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira em Santarém. A fatalidade aconteceu com motociclista por volta das 6 horas da manhã após ele perder o controle da direção e cair.

A vítima foi identificada como Berlen Silva de Araújo, de 30 anos, no momento do acidente seguia na Avenida Curuá-Una, bairro Santo André, próximo ao igarapé do Urumari.

Câmeras de segurança dos arredores registraram como foi a queda. Nas imagens é possível ver que Berlen está com uma certa velocidade no veículo e cai repentinamente. As causas do acidente ainda não estão esclarecidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado, mas chegando ao local o jovem já estava sem vida.