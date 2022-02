Em Santarém, crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar contra a covid-19 nas UBSs às sextas-feiras

A imunização contra a Covid-19 para o público infantil segue em Santarém, oeste do Pará, e para aumentar a cobertura vacinal no município, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ampliou as estratégias de vacinação. A partir deste dia 4 de fevereiro, às sextas-feiras, das 8h às 16h, crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Além disso, desde a última segunda-feira (31), o Salão Paroquial da Igreja São Francisco de Assis, no Bairro Caranazal, também está sendo ponto de vacinação das 8h às 14h. Para as crianças de 5 anos é necessário fazer o agendamento.

De acordo com a Semsa, a criança deve estar acompanhada do responsável - que deve portar documento com foto - e não ter tomado qualquer vacina nos últimos 15 dias. Na atual etapa, a vacinação contra a covid-19 está disponível para todas as crianças de 5 a 11 anos.

A vacinação nas UBSs tem como objetivo garantir a imunização da faixa etária aumentando a cobertura vacinal. “Reservamos as sextas-feiras no horário de 8 às 16h para imunizarmos exclusivamente nossas crianças dessa faixa etária. Já a partir de amanhã [dia 4] em todas às sextas-feiras teremos doses que podem ser administradas nas crianças de 5 a 11 anos.”, reforçou a enfermeira da Rede de Frio da Vigilância em Saúde, Kátia Moura.

Nas Unidades Básicas, a Semsa disponibiliza também doses para outras faixas etárias que ainda não iniciaram ou não completaram o ciclo vacinal com duas doses e aqueles que estão em busca da dose de reforço (terceira dose), sempre das 13h às 16h.