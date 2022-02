Em Santarém: Após 30 dias de obras, trecho da Av. Fernando Guilhon está liberado para tráfego

Em Santarém, o trecho da Rodovia Estadual Fernando Guilhon que estava interditado para obras de reparação, após a força da chuva abrir uma cratera na via, foi revitalizado e liberado para o tráfego de veículos, nesta quarta-feira (09). A via, que é o único acesso ao aeroporto Maestro Wilson Fonseca, estava interditada desde o dia 8 de janeiro.

O trecho é o principal caminho para chegar até as comunidades do Eixo Forte e da vila de Alter do Chão. Durante a interdição da rodovia para reparos foi montada uma rota de desvio por dentro da residencial salvação.

VEJA MAIS

“Pessoal, acabamos de liberar o trânsito na Rodovia Fernando Guilhon. Após 30 dias, cumprimos os prazos e entregamos a obra”, informou o Prefeito Nélio Aguiar.

Sobre a obra

A diretora Técnica do Setran, Leila Martins, disse que a equipe técnica constatou que a rede de drenagem que havia no local não suportou a força da enxurrada e colapsou. No local, foi feita a substituição do sistema de galerias de águas pluviais da rodovia, o tamanho da tubulação foi aumentado para suportar o volume de água acumulada devido a alterações estruturais da construção do Residencial Salvação, às margens da PA-453. Além disso, também foi realizada a recomposição do asfalto, a construção de uma nova linha de drenagem e a contenção com rachão e terraplanagem para recomposição do asfalto.