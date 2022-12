Marabá: festa de Ano Novo volta à praça pública

A partir das 21h30 deste sábado (31), a Praça São Félix de Valois, que fica na orla do Rio Tocantins, núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, sudeste do Estado, é o palco de um grande evento gratuito realizado para marcar a virada do ano na cidade. Uma grande estrutura de palco, som e iluminação foi montada pela prefeitura do município no local que, de acordo com a organização, deve receber mais de 7 mil pessoas.

Na programação, haverá shows com artistas locais, além de uma queima de fogos que deve durar aproximadamente 15 minutos. A logística do evento e as ações de segurança devem mexer com toda a dinâmica da área próxima a orla. “Essa logística se dá juntamente com os órgãos de segurança do Estado e, por meio dos órgãos de segurança do município, faremos o isolamento das vias, que dão acesso ao local do evento. Todas as ações serão executadas em conjunto e alinhadas com juntamente com a Guarda Municipal e Polícia Militar, com o objetivo de levar segurança às pessoas e a manutenção da estrutura do espaço público”, informou o secretário Adjunto de Segurança Institucional do município, Wender Morais.

Durante toda a concentração de público na orla, haverá também estrutura para atendimento de emergência em saúde, com o apoio de uma ambulância. Para evitar acidentes, a Secretaria Municipal de Cultura, que é responsável pela organização do evento, está orientando tanto aos ambulantes quanto à população, que evitem bebidas em recipientes de vidro. O réveillon na Praça São Félix de Valois volta a ser realizado após a suspensão por um período de dois anos, em razão da pandemia de covid-19.