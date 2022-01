Em Marabá, nível do Rio Tocantins recua cerca de um metro nesta segunda-feira (24)

Na manhã desta segunda-feira (24), a Defesa Civil de Marabá confirmou que o nível do Rio Tocantins reduziu cerca de um metro. Na última quinta-feira (20), foi registrada a marca de 13 metros e 03 centímetros na régua fluviométrica. Hoje, chegou a 11 metros e 96 centímetros. O número atualizado de famílias atingidas é de 4.296, sendo que 789 estão nos abrigos, 2.424 desalojadas, ou seja, que foram para casa de parentes e amigos, 465 famílias ribeirinhas e 618 ilhadas, que ficam no segundo piso dos imóveis e resistem em sair das residências.

Apesar do recuo do nível do rio, a Defesa Civil recomenda que as pessoas ainda não retornem para casa devido à conhecida situação de repique, característica do Tocantins na região, que é quando o rio volta a subir. A coordenação do órgão informa qie todos os trabalhos de assistência vão continuar, inclusive melhorias dos abrigos já construídos, agora já são 21 oficiais, bem como o serviço de mudanças, que conta com 20 caminhões, sendo alguns do Exército, 02 caminhões dos Bombeiros e 06 embarcações para atender às famílias que ainda não conseguiram sair do local.