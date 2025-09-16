Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Em documento, coletivos recomendam diretrizes para monitoramento da vegetação nativa no Pará

A nota técnica foi apresentada durante workshop em Belém nesta terça-feira (16) e traz orientações para restauração das florestas paraenses

O LIberal
fonte

Documento foi apresentado durante o evento (Foto: Divulgação)

Um documento com recomendações para o monitoramento da recuperação da vegetação nativa no Pará foi entregue nesta terça-feira (16) durante o “Workshop de Planejamento e Monitoramento da Recuperação da Vegetação Nativa no Pará (PRVN)”. O evento ocorre até a próxima quinta-feira (18), no Centro de Treinamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em Belém. A nota técnica, elaborada pelos coletivos Caminhos da Semente, Redário, Aliança pela Restauração da Amazônia, Regenera Amazônia e Centro Capoeira, traz diretrizes para orientar as ações de restauração das florestas paraenses.

O documento destaca a importância crítica do monitoramento em campo para garantir que o Pará cumpra sua meta de restaurar 5,6 milhões de hectares até 2030. E propõe, ainda, às gestões governamentais a criação de protocolos padronizados com indicadores ecológicos, como cobertura vegetal e biodiversidade, além da integração entre dados de campo e de sensoriamento remoto. A programação reúne pesquisadores, técnicos e organizações atuantes na Amazônia para debater estratégias de restauração florestal.

“Com este trabalho, buscamos oferecer bases sólidas para que a restauração no Pará seja efetiva e duradoura. A nota técnica resulta de um esforço coletivo no escopo da Aliança pela Restauração da Amazônia e está alinhada à missão do Capoeira, que é transformar o conhecimento científico em benefícios para a sociedade”, pontua a pesquisadora da Embrapa, Joice Ferreira, que também é coordenadora do Centro Avançado Capoeira, lançado em abril deste ano.

Workshop de Planejamento e Monitoramento da Recuperação da Vegetação Nativa no Pará

Paineis

Entre as atividades em destaque do workshop estão os painéis de “Critérios e Indicadores para o Monitoramento da Recuperação Florestal no Pará” e “Priorização Espacial da Restauração de Florestas no Estado”, ambos com participação de Joice Ferreira. A programação inclui, também, discussões sobre o uso de inteligência artificial no monitoramento da regeneração e a troca de experiências de projetos de restauração em andamento.

Transparência

Segundo o documento, a padronização do monitoramento permitirá maior transparência, facilitará a fiscalização e contribuirá para atrair investimentos, além de possibilitar ajustes adaptativos ao longo do processo. "O monitoramento em campo é essencial para avaliar o sucesso da recuperação da vegetação nativa no Pará. Para isso, o protocolo deve ser simples e baseado em indicadores que reflitam os resultados ecológicos da restauração, independentemente da metodologia adotada, seja regeneração natural, plantio de sementes, mudas ou outras práticas", afirmou a membro do Instituto Socioambiental (ISA), Danielle Celentano.

O texto destaca a necessidade de uma normativa estadual que integre dados de campo e sensoriamento remoto para garantir transparência, governança e atrair investimentos. A padronização do monitoramento simplificará a fiscalização, focando nos resultados alcançados e permitindo o manejo adaptativo, o que é crucial para o sucesso a longo prazo dos esforços de restauração.

Contribuíram com a elaboração da nota entregue ao Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Instituto Socioambiental (ISA), Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR/ICRAF), Embrapa Amazônia Oriental, TNC-Brasil, Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Instituto Tecnológico da Vale (ITV) e Conservação Internacional (CI/Brasil).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

floresta nativa

monitoramento

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Em documento, coletivos recomendam diretrizes para monitoramento da vegetação nativa no Pará

A nota técnica foi apresentada durante workshop em Belém nesta terça-feira (16) e traz orientações para restauração das florestas paraenses

16.09.25 19h15

BLOQUEIO

Justiça bloqueia bens de ex-prefeita de Nova Timboteua em ação por improbidade

Decisão determina indisponibilidade de até R$ 27 milhões do patrimônio de Socorrinha Pinheiro, acusada de irregularidades na gestão municipal

16.09.25 11h55

TARIFAÇO X EXPORTAÇÃO

Madeira, sebo bovino, suco: apesar de tarifaço, Pará aumenta em 155% exportações para EUA em agosto

Apesar de tarifas adicionais impostas pelos EUA, avanço nas exportações do Pará em agosto foi puxado por madeira, sebo bovino, sucos de frutas e minerais, com alta de 155,3%.

16.09.25 8h00

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

PARÁ

Círio de Vigia: governador, vice-governadora e ministro das Cidades participam da romaria no Pará

A 328ª edição do Círio reuniu cerca de 200 mil pessoas que foram homenagear a santa padroeira nas ruas da cidade

14.09.25 16h37

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda