Em Barcarena, bebê nasce com 5kg e de parto normal

Veio ao mundo no último final de semana, de parto normal, o bebê Isaque Furtado, filho da agricultora Sandra, de 36 anos. A história poderia se confundir com a de tantas outras mães, mas o tamanho do 'bebêzão', como passou a ser chamado, impressionou toda a equipe médica do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, onde nasceu: com 5,170kg e 54 centímetros, Isaque é o maior bebê já nascido na unidade hospitalar.

"Quando completei 36 semanas, fiz uma ultrassom e ele já estava grande. Nas últimas semanas, próximo ao parto, eu estava com dificuldades para tudo, andar, sentar, comer. Quando completou 40 semanas, ele veio, enorme e bochechudo. Eu não esperava ser tão grande!", afirma a mãe do menino.

(Ascom / Agência Pará)

O médico ginecologista Anderson da Silva explica que essa faixa de peso do "bebezão" é incomum. "Esse peso equivale a uma criança de dois meses de vida", diz. Por ser grande para a idade gestacional, ele permanecerá sendo acompanhado por pediatra e endocrinologista no HMIB para consultas regulares e exames.