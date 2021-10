Em Ananindeua, público aproveita vacinação em supermercados

O objetivo da Prefeitura Municipal de Ananindeua com a iniciativa de realizar a vacinação contra a covid-9 em supermercados, além das unidades de saúde convencionais, é a de impulsionar a aplicação da, que tem prazo de validade já perto do vencimento e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a primeira e a segunda doses do imunizante para pessoas a partir de 12 anos de idade, que estiverem com o intervalo mínimo de 28 dias após a primeira dose.

Na prática, a estratégia parece estar indo bem com boa resposta do público, que neste domingo (31), faz pequenas filas em alguns supermercados, como ocorreu nesta manhã no Mix Atacarejo, na avenida Mário Covas, no bairro do Coqueiro.

Pessoas de diversas idades, em família ou sozinhas, buscavam a imunização contra o novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, a vacinação está ocorrendo paralelamente ao calendário normal divulgado nas redes sociais do Município, e vem funcionando, nos supermercados, das 8h às 13h30, seguindo até terça-feira (2).

Os documentos necessários são RG, CPF ou Cartão SUS, mas a prefeitura pede que quem tomar a segunda dose leve a carteira de vacinação utilizada na primeira dose. A operadora de caixa de um motel, na avenida Mário Covas, Elane Teixeira, 33 anos, saiu do trabalho às 7h da manhã deste domingo (31), e mesmo dizendo estar exausta, por ter virado anoite trabalhando, afirmou que não poderia deixar de tomar a primeira dose contra a covid-19.

Sobre a demora para ter procurado se vacinar, Elane, que mora na rua da Providência, no Coqueiro, disse que pegou a covid-19 ainda em fevereiro de 2020 e sentiu sintomas brandos, não ficou assustada. Após, ela conviveu com pessoas que desenvolveram a doença, mas como não mais adoeceu, isso a fazia se sentir bem, a ponto de ela achar que realmente não precisava se vacinar contra a covid-19.

"Agora, no meu trabalho, só eu não era vacinada, senti que eu tinha de me vacinar e também tenho mais consciência, se eu não me vacinar posso pegar, de novo", disse a trabalhadora, que lembrou que perdeu um tio, em Ananindeua, de 47 anos de idade.

Com o filho Abraão, de um ano de idade, Taciane Guedes de 29 anos está vacinada com as duas doses e, neste domingo, acompanhava o marido, o mecânico, Wilson Costa, de 36 anos. Taciane disse que Wilson só foi se vacinar hoje no supermercado Mix Atacarejo, na avenida Mário Covas, por causa das cobranças dela sobre o marido.

"É a velha questão homem tem medo de agulha, não gosta de tomar vacina e o Wilson se sentia protegido", afirmou Taciane contou que ela e o marido tiveram covid em dezembro de 2020. Mas, ela, ao contrário de Wilson, teve sintomas leves, ficando somente sem o paladar. "Eu vim hoje porque achei mesmo que tinha de vir e a gente precisa se vacinar", falou Wilson sorrindo ao lado da esposa e do filho.

O técnico de enfermagem, Keniston Luz informou que a equipe dele no Mix Atacarejo, no sábado (30), trabalhou até perto das 14h, aplicando 573 doses de vacinas contra covid-19. Neste domingo, a equipe até às 9h36 havia aplicado 84 doses, de um total de 212 vacinas.

A equipe de Keniston Luz, incluindo ele, tinha 14 pessoas, sendo seis cadastradores, dois enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. Os amigos adolescentes Lucas Toshiaki Kurihara, de 17 anos de idade, e Gabriel Pereira de Souza, de 16 anos, conseguiram receber a primeira dose da Pfizer, também no Mix Atacarejo, na avenida Mário Covas.

"Com a pandemia as aulas práticas estavam suspensas, agora tudo está voltando, eu quero viajar então achei que era importante me vacinar", afirmou Lucas Kurihara, que faz o curso de mecânica no Instituto Federal do Pará (IFPA).