Elevação do nível do Rio Tocantins deixa mais de 300 famílias desabrigadas em Marabá

De acordo com o boletim da Defesa Civil, cerca de 371 famílias ficaram desabrigadas em Marabá após elevação do nível do Rio Tocantins na manhã desta quarta-feira (5). O local registrou elevação em 11,60 metros acima do leito normal, uma elevação de 9 centímetros nas últimas 12 horas.

Com o auxílio de 20 caminhões - sendo 10 do Exército e 10 da Defesa civil - equipes de vários órgãos realizam a transferência das famílias que estão em áreas alagadas para locais seguros. A previsão é de que seja realizada a mudança de outras 200 famílias ainda nesta quarta.

As famílias que já realizaram a transferência foram atendidas e levadas para abrigos ou casas de amigos e parentes. Além disso, equipes da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) cadastram as vítimas para acolhimento com atendimento médico, distribuição de kits de higiene pessoal, cestas básicas, colchões e água potável. A segurança nos abrigos será garantida pela Polícia Militar e Guardas Municipais.

Novos abrigos também estão sendo construídos pela Defesa Civil junto com a Secretaria de Obras Públicas (Sevop). Serão disponibilizados, ao todo, dez abrigos em vários pontos da cidade, como a Marabá Pioneira, núcleo de São Félix, Nova Marabá, bairro Liberdade e bairro Amapá.

Segundo o Boletim Informativo de Vazões e Níveis do Rio Tocantins, divulgado pela Eletronorte, nesta terça-feira (4), a elevação do nível do rio pode chegar a 13,25 metros até sexta-feira (7). o Comitê de Gerenciamento de Crise, formado pela Gabinete da Prefeitura, Secretaria Regional de Governo, Corpo de Bombeiros e Exército, decidiu suspender a construção de novos abrigos na Marabá Pioneira, transferindo a construção para áreas mais seguras como a Cidade Nova e Nova Marabá.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)