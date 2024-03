Efetivo das forças de segurança do Pará registra aumento nos últimos dez anos, aponta estudo

O Pará mostrou um aumento expressivo no efetivo das forças de segurança. O balanço é do estudo “Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil”, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), na terça-feira (27). Com base no levantamento do FBSP, o Estado demonstrou as maiores taxas de agentes de segurança por 100 mil habitantes, superando inclusive a média nacional referente à Polícia Militar que, em 2022, era de 2,9 policiais por 1.000 habitantes, tendo o Pará a média de 4,0.

Segundo o estudo do Fórum Brasileiro, a Polícia Militar, que realiza o policiamento ostensivo nas ruas, teve uma queda de 6,8% no efetivo nos últimos dez anos no país. Em contrapartida, o Pará segue na direção inversa e teve um aumento de 11,4%, se tornando o sétimo Estado da federação com o maior número de efetivos na corporação. Em 2013, eram 15.920 agentes, e até o ano passado, o número passou para 17.734. No país em geral, o número saiu de 434.524 agentes em 2013 para 404.871 no ano de 2023.

A Polícia Civil, que atua na esfera judiciária do Estado, também apresentou aumento expressivo de 40,5% entre os anos de 2013 e 2023, saindo de 3.034 para 4.262 agentes, respectivamente, tendo assim o terceiro maior aumento entre os Estados do País, sendo o primeiro da região Norte, e ainda, seguindo na direção contrária do Brasil, que teve redução de 2%, com 13 Estados reduzindo o número de agentes.

O Corpo de Bombeiros Militar também ganhou destaque ao colocar o Pará com o maior efetivo da região Norte na corporação, sendo o sétimo no ranking nacional, com 2.696 agentes atuando com ações diárias que contribuem para a proteção da vida, patrimônio e meio ambiente.

Para o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, a segurança pública tem sido um fator primordial para os avanços e sucesso do Governo do Pará, tendo em vista que foi tratada como prioridade.

“Todos os órgãos de segurança pública tiveram concurso público no primeiro mandato, ao ponto de termos os maiores concursos da história das corporações do primeiro mandato. Neste segundo mandato, nós estamos também tendo o maior concurso público da história da Polícia Militar, o maior concurso da história dos Bombeiros Militares e tivemos um incremento fantástico também na Polícia Civil. Isso demonstra a importância da segurança pública, o quanto isso tem repercutido nos nossos números, tendo em vista que o Pará entra agora no sexto ano seguido de busca de melhorias na redução da criminalidade e isso certamente se deve ao efetivo que tem ingressado nas nossas tropas, fortalecendo cada vez mais a estratégia por todo o Pará”, afirmou o secretário de Segurança e Defesa Social.

O Governo do Estado segue investindo para aumentar o efetivo e as ações de segurança pública no Pará por meio dos maiores concursos públicos da história na área da segurança. Atualmente, o Estado está com dois concursos em andamento, sendo um para a Polícia Militar com 4.400 vagas, além dos Bombeiros Militares com 1.963 vagas entre oficiais e praças. O investimento representa mais de 6 mil vagas em andamento, somado aos 8,6 mil novos servidores que integraram a área de segurança nos últimos 5 anos.