Educação técnica do Pará avança com certificação em Inteligência Artificial

Mais de 70 alunos da Escola Técnica Estadual (EETEPA) Dr. Celso Malcher fazem parte da primeira turma formada no curso de Inteligência Artificial – Stemi Lab. Eles receberam seus certificados recentemente, após seis meses de estudo e prática, em um projeto fruto da parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), a Secretaria de Educação (Seduc), a Fundação Itaú e a empresa croata Stemi Lab.

A cerimônia de certificação contou com a presença especial de desenvolvedores da plataforma Stemi Lab, vindos diretamente da Croácia, além de representantes da Fundação Itaú e da consultoria educacional Sincroniza Educação, que aproveitaram a visita para conhecer o trabalho desenvolvido na escola e esclarecer dúvidas dos estudantes.

Durante o curso, os alunos, orientados pelos professores Rick Figueiredo e Cíntia Rodrigues, exploraram desde questões conceituais sobre inteligência e aprendizado de máquinas até a aplicação prática com a criação de chatbots para solucionar problemas reais.

Um dos pontos de destaque foi o projeto “Celsinho”, um assistente virtual criado por um grupo de alunos do curso — Matheus Henrique, Jean Saldanha e João Pedro Pantoja. De acordo com Matheus, a ferramenta ainda está em fase de testes, mas já demonstra grande potencial. “Foi incrível desenvolver algo que pode realmente ajudar as pessoas no dia a dia. O ‘Celsinho’ ainda está sendo aprimorado, mas já é capaz de responder dúvidas sobre a escola e seus serviços”, contou.

Para a aluna Maria Alice Fernandes do Sacramento, do 2º ano de Informática para Internet, a experiência foi transformadora: “Aprender sobre inteligência artificial me fez perceber que essa tecnologia está muito mais próxima de nós do que imaginamos. Agora me sinto preparada para pensar soluções usando IA no meu futuro profissional”, comentou.

A professora Cíntia Rodrigues destacou o protagonismo dos jovens: “Mais do que aprender conceitos técnicos, eles desenvolveram pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe. É gratificante ver o brilho nos olhos deles ao apresentar seus projetos”, pontuou.

O titular da Sectet, Victor Dias, reforçou o compromisso com a educação tecnológica: “A formação em inteligência artificial não é mais um diferencial, é uma necessidade. Queremos que nossos estudantes estejam preparados para os desafios e oportunidades do século XXI, e parcerias como essa mostram que é possível oferecer experiências de nível internacional na rede pública”, afirmou.

A certificação da primeira turma é um feito inédito no Pará: a EETEPA Dr. Celso Malcher foi a única escola de nível técnico do Estado a executar e finalizar o projeto. Para Marin Troselj, desenvolvedor da plataforma, a experiência de interagir com os estudantes é motivo de satisfação. “Participar deste momento e trocar vivências com os alunos é profundamente inspirador. Ver como eles incorporam a tecnologia que criamos, adaptando-a à realidade local, confirma que o conhecimento não tem fronteiras. Esta certificação comprova que, quando educação técnica e inovação se unem, o resultado é um impacto real e transformador”.