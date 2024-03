Edital de apoio a eventos científicos é prorrogado até o próximo dia 28 de março pela Fapespa

Foi prorrogado para até o próximo dia 28 de março, quinta-feira, a submissão de propostas de projetos para realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação em todas as Regiões de Integração do Pará, informa a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Os recursos aportados para financiamento desta chamada é de até R$ 1,6 milhão, dividido em dois cronogramas de submissão de propostas, conforme edital.

Lançada no dia 19 de fevereiro de 2024, a chamada pública objetiva promover a comunicação científica qualificada em prol do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Com esse objetivo, a Fapespa convida interessados a apresentarem propostas que possam contribuir de forma decisiva para a divulgação de novos conhecimentos científicos e tecnológicos no Pará.

Os eventos deverão ter duração mínima de dois dias e máxima de sete dias, além de que estejam previstos para realização no período de 01/06/24 a 31/10/24. Para eventos a serem realizados de 1/11/24 a 30/03/25, o período de submissão de propostas iniciará em 03/06/2024, de acordo como cronograma 2.

Serão considerados elegíveis projetos de eventos que contribuam com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, em qualquer área do conhecimento, de abrangência local, estadual ou regional e que atendam os critérios estabelecidos no edital.

“A Fapespa é uma Fundação extremamente conectada com os seus clientes, com as instituições de ciência e tecnologia do Estado. E, recebemos ao longo dos últimos dias, pedidos de prorrogação por vários fatores que ocorreram no início do ano e as equipes não tiveram o tempo suficiente de preparar as suas solicitações para os eventos que ocorrerão ainda neste primeiro semestre", disse o titular da Fapespa, Marcel Botelho.

Ele complementou: "então, atendendo a esses pedidos e atentos aos seus clientes, a Fapespa prorroga até o próximo dia 28, buscando ter o máximo de propostas possíveis, porque a divulgação científica para nós é de extrema importância. Não basta produzir a ciência, é preciso que a sociedade conheça o que está sendo produzido dentro de cada uma das nossas instituições de ciência e tecnologia no estado do Pará”.

Divulgação Científica

Essa chamada pública de apoio à eventos é uma ação essencial dentro do PPA e que compõe uma necessidade da pesquisa científica que a divulgação de resultados, debates entre pesquisadores e alinhamentos de objetivos científicos ao redor de um tema ou área do conhecimento. Desta forma, a realização de eventos tem uma série de demandas que precisam ser contempladas, como: materiais de divulgação, de apresentação, estruturação, acessibilidade e outras iniciativas em prol da boa realização do evento em questão.

Com isso, o apoio a eventos científicos promove uma plataforma crucial para disseminação de conhecimento e fortalecimento de conexão entre comunidades cientificas e a sociedade, sendo essencial para impulsionar avanços e inovações.

Os interessados na chamada podem obter mais informações e o edital completo no site da Fapespa, o www.fapespa.pa.gov.br/chamadas.

Incentivo a espaços de recreação e de amamentação

Novamente, a Fapespa está apoiando uma ação para motivar a participação de cuidadores e cuidadoras nos eventos fomentados pela Fundação, com a concessão adicional de até R$ 5.000,00 por proposta para garantir a permanência de crianças durante a realização do evento. Essa iniciativa está inspirada no documento “Guia Prático para o Oferecimento de Recreação em Eventos Científicos” de autoria do Movimento Parent in Science, disponível no site oficial do movimento.

A Fapespa foi pioneira ao ofertar recursos complementares para uso exclusivo na implantação de espaços de recreação infantil em eventos. A experiência foi muito exitosa em 2023 e segue em 2024 para propiciar uma maior participação de mães, pais, cuidadores e cuidadoras nos eventos.

Tal ação adotada pela Fapespa é de extrema importância para a contribuição de uma equidade na área científica, avalia Silvia Fernanda Mardegan, docente da Universidade Federal do Pará (UFPA) e embaixadora do movimento Parent in Science na região Norte.

“O movimento busca trazer cada vez mais essa equidade, a igualdade de gêneros, a igualdade de raças, para que a gente possa fazer pesquisa, fomentar cada vez mais a ação e a participação feminina dentro desse cenário. Assim, cada vez mais pensamos em inclusão, porém as mães, os pais, aqueles que têm filhos, normalmente ficam por último quando a gente pensa em inclusão”, destaca a pesquisadora.

Eventos nacionais e internacionais

O fomento a eventos de maior abrangência pela Fapespa, será por meio do Programa Institucional de Demandas Estratégicas – PIDE, que recebe propostas institucionais em regime de fluxo contínuo através da Plataforma Fapespa, disponível na aba Sistemas.

O programa foi instituído pela Portaria nº 17/2024 para contemplar o caso de eventos de grande porte. Esse edital busca apoiar, inclusive financeiramente, eventos de abrangência nacional ou internacional, relacionados à ciência, tecnologia e inovação, tais como encontros, congressos e outros similares, desde que atendam os critérios estabelecidos no Programa.

Serviço:

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa)

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 670, Belém – PA.

Fone: (91) 98605-6937

Site: www.fapespa.pa.gov.br/chamadas

E-mail: chamadas@fapespa.pa.gov.br

Horário de atendimento: 8h às 14h.