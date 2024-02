Fapespa lança chamada de incentivo a eventos científicos e tecnológicos no Pará; veja o edital

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou, nesta segunda-feira (19), um edital voltado à chamada de propostas para obtenção de apoio financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação no Pará. O objetivo da fundação é promover a comunicação científica qualificada em prol do desenvolvimento da ciência regional.

A proposta da Fapespa visa incentivar interessados a apresentarem propostas que possam contribuir de forma decisiva para a divulgação de novos conhecimentos científicos e tecnológicos no estado. Os eventos deverão ter duração mínima de dois dias e máxima de sete dias.

Serão considerados elegíveis projetos de eventos que contribuam com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, em qualquer área do conhecimento. Caracterizam-se como eventos de natureza científica, tecnológica e de inovação: congresso; seminário; reunião; ciclos de palestra; fórum; encontro; colóquio; semanas acadêmicas; feira; mostra; simpósio; jornada científica; e workshop.

Os recursos aportados para financiamento desta chamada serão de até R$ 1,6 milhão, procedente da dotação orçamentária da Fapespa, de número 19.573.1490.8699, inserida no Plano Plurianual do Governo do Estado, podendo variar de acordo com o cronograma financeiro e orçamentário do Tesouro Estadual, para o exercício corrente. A critério da Fapespa, os recursos poderão ser suplementados.

Inclusão

Novamente, a Fapespa está apoiando uma ação para motivar a participação de cuidadores e cuidadoras nos eventos fomentados pela Fundação, com a concessão adicional de até R$ 5.000,00 por proposta para garantir a permanência das crianças durante a realização do evento, ação está inspirada no documento “Guia Prático para o Oferecimento de Recreação em Eventos Científicos” de autoria do Movimento Parent in Science, disponível no site oficial do movimento.

“Em 2023 inovamos ao ofertar recursos complementares para uso exclusivo na implantação de espaços de recreação infantil em eventos, foi uma experiência muito exitosa e que nos trouxe excelentes feedbacks, em 2024 mantemos essa iniciativa para que possamos propiciar uma maior participação de mães, pais, cuidadores e cuidadoras nos eventos científicos, tecnológicos e de inovação fomentados pela Fapespa.”, informa o diretor Científico da Fapespa, Deyvison Medrado.

A chamada de apoio a eventos é uma ação essencial dentro do PPA e que compõe uma necessidade da pesquisa científica que a divulgação de resultados, debates entre pesquisadores e alinhamentos de objetivos científicos ao redor de um tema ou área do conhecimento. Desta forma, a realização de eventos tem uma série de demandas que precisam ser contempladas, como: materiais de divulgação, de apresentação, estruturação, acessibilidade e outras iniciativas em prol da boa realização do evento em questão.

Com isso, o apoio a eventos científicos promove uma plataforma crucial para disseminação de conhecimento e fortalecimento de conexão entre comunidades científicas e a sociedade, sendo essencial para impulsionar avanços e inovações. Os interessados na Chamada podem obter mais informações e o edital completo no site da Fapespa, o www.fapespa.pa.gov.br/chamadas .

Serviço

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa)

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 670, Belém – PA.

Fone: (91) 98605-6937

URL: http://www.fapespa.pa.gov.br/chamadas

E-mail: chamadas@fapespa.pa.gov.br

Horário de atendimento: de 8h às 14h