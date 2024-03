Mulher na ciência: Fapespa lança edital para incentivar pesquisas lideradas por mulheres

Nesta sexta-feira (08), a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançará um edital para fortalecer grupos de pesquisa liderados por mulheres no Pará, com investimento de R$ 6 milhões. A iniciativa visa contribuir para a equidade de gênero na ciência e tecnologia no Estado e, assim, promover a participação mais efetiva das mulheres em áreas estratégicas para o desenvolvimento amazônico. O edital integra a chamada pública "Fortalecimento de Grupos de Pesquisa Liderados por Mulheres no Pará: Um Avanço na Equidade de Gênero na Ciência".

A chamada destinada ao público feminino selecionará 10 projetos de pesquisa, cada um com um orçamento de R$ 600 mil, totalizando R$ 6 milhões em investimentos. O edital é direcionado a pesquisadoras líderes de grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e vinculados a instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) sediadas no Pará. O período de inscrições é de 08 a 31 de março de 2024.

Entre os temas prioritários estão Bioeconomia; Agricultura familiar e comunidades tradicionais; Recuperação da vegetação nativa; Ações contra a mudança global do clima; Saúde coletiva na Amazônia; Desenvolvimento de soluções baseadas na natureza para as engenharias e outros incluídos no arcabouço de políticas setoriais do Estado.

O lançamento do edital ocorre nesta sexta, na sede da Secretaria da Mulher, na Avenida Governador José Malcher, esquina com a Avenida José Bonifácio, às 15h.