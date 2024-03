Inscrições abertas para mestrado e doutorado em Ciências da Religião da Uepa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), está com inscrições para a seleção da primeira turma de Doutorado até o dia 26 de março. No mesmo período, o programa recebe inscrições para o Mestrado. Em ambos os casos, os interessados devem enviar o formulário de inscrições e a documentação exigida, exclusivamente por e-mail, conforme orientações constantes dos editais (Doutorado; Mestrado).

Para esta primeira turma de Doutorado, com ingresso ainda em 2024, são ofertadas 12 vagas, voltadas a candidatos e candidatas que possuam o título de mestrado, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em qualquer área do conhecimento. Para o Mestrado são ofertadas 19 vagas para a turma de 2024.

A partir da homologação das inscrições, os processo de seleção serão realizados em três etapas, de caráter eliminatório e classificatório: prova escrita e exame de proficiência; avaliação dos projetos de pesquisas, dos memoriais e dos currículos Lattes, e, na terceira e última etapa, entrevista.

O PPGCR, organizado nas linhas de pesquisa Linguagens da Religião e Religião e Sociedades, tem o objetivo geral de investigar a religião a partir de suas formas de expressão e das inter-relações que ela estabelece com outras esferas da cultura e a sociedade.

Conheça mais o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Uepa

O PPG em Ciências da Religião da Uepa, que iniciou as atividades com o mestrado em 2011, já publicou mais de 120 dissertações defendidas e mais de 30 livros publicados, conforme informou o coordenador Manoel Ribeiro. Ele também disse que a expectativa em relação aos candidatos ao Doutorado é que sejam pessoas "com uma experiência acadêmica bem sedimentada, com investigações bem amadurecidas, refletidas em publicações científicas".

Na avaliação do professor Manoel Ribeiro, o PPGCR está amadurecido pela experiência docente e pela autogestão acadêmica, bem como pela participação do PPG no apoio a projetos de associações ameríndias, pesqueiras, em projetos de educação religiosa, projetos de diálogos religiosos e de fortalecimento étnico-educacional.