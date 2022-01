Doações de sangue cresceram cerca de 10% em 2021, calcula Fundação Hemopa

O estoque de bolsas de sangue da Fundação Hemopa fechou o ano de 2021 contabilizando 93.695 doações, fruto da ação de generosidade de 112.795 voluntários que compareceram às unidades de coleta.

Para Paulo Bezerra, presidente da Fundação, o resultado foi satisfatório, principalmente por conciderar o cenário pandemico. "A nossa missão é ajudar a salvar vidas e mesmo diante de um cenário de pandemia, nós conseguimos alcançar números animadores e satisfatórios para contribuir com a saúde pública do estado. A sociedade paraense nos mostra o quanto é solidária quando atende aos nossos chamados nos quatro cantos deste Pará. Só temos motivos para agradecer”, destacou.

Se comparar com o mesmo período do ano passado, a Fundação Hemopa superou em média 10% do total de bolsas coletadas que foi de 84.964 durante os 12 meses de 2020.

Uma bolsa de sangue doada pode beneficiar até quatro pacientes. Isso significa que mais de 374 mil pessoas puderam ser assistidas a partir dos hemocomponentes em estoque no banco do Hemopa.

Um dos pacientes beneficiados com as doações foi o pequeno Kelvin Campos, diagnosticado com Beta Talassemia maior, a forma mais grave da doença que causa anemia profunda, o que exige transfusões sanguíneas com frequência. Pelo menos quatro vezes no mês, a avó, Ana Cleide Campos, viaja com o neto de Acará até Belém para receber o tratamento adequado na Fundação Hemopa.

“Esse menino é um milagre. A gente vem de Acará e ele tá fraco, sem querer brincar. E quando ele chega aqui e recebe o sangue, volta outra criança. Eu só tenho que agradecer a cada doador que vem deixar uma bolsa de sangue aqui no Hemopa. Não é só o Kelvin que precisa, mas muitos outros pacientes”, afirma.