Tráfego de veículos é liberado no desvio criado em Ipixuna do Pará

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou, no sábado (27), por volta de 18h30, o tráfego de veículos de todos os portes no desvio criado no KM 210, na BR-010 (Belém-Brasília), no município de Ipixuna do Pará, na região nordeste do Estado. Mas, para organizar o fluxo de veículos, essa liberação está sendo executa em forma de Pare/Siga, informou, nesta terça-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal.

E, por causa do volume de chuvas na região, o Dnit está prestando auxílio aos condutores de veículos de grande porte que estão atolando e realizando manutenções em certos trechos, acrescentou a PRF.

No dia 15 de fevereiro, um igarapé transbordou no km 210 da Belém-Brasília), causando o rompimento da pista. A cratera media cerca de 8 metros de extensão de uma margem à outra e continuava aumentando. As chuvas alagaram parte da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas deixaram 316 desabrigados e 2095 desalojados em Ipixuna do Pará. E, no dia 19 de fevereiro, a força-tarefa do Governo do Estado entregou 850 cestas básicas para as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas em Ipixuna do Pará.