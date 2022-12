Dnit inicia recuperação de ponte que desabou sobre o rio Pucuruí, em Novo Repartimento

As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciaram, na tarde de segunda-feira (5), a recuperação da ponte sobre o rio Pucuruí, na BR-230, a Transamazônica, que dá acesso ao município de Marabá e fica no trecho entre os municípios de Novo Repartimento e Itupiranga.

VEJA MAIS

A cabeceira da ponte de madeira que passa sobre o rio Pucuruí desabou na tarde do último domingo (4). Ninguém ficou ferido. As informações são da Vanguardanr. Ainda na manhã de segunda-feira, o diretor regional do DNIT em Marabá, Jairo Rabelo, informou que a ponte estava interditada e que as equipes de manutenção já haviam sido contactadas e iniciariam os trabalhos logo após a avaliação da situação.

Ele pediu que fossem utilizadas rotas alternativas e afirmou que a previsão de liberação é para a próxima quinta-feira (8). Na manhã desta terça-feira (6), o diretor regional do DNIT informou para a Vanguardanr que a equipe de construção da ponte está desmontando o vão danificado para que seja feita a recomposição da estrutura.

Ele disse que, com a baixa do nível do rio, a equipe do Dnit está retirando o entulho que se acumulou a montante das estruturas da ponte.

Após o desabamento da cabeceira da ponte de madeira, o local estava sendo liberado apenas para o tráfego de veículos pequenos. Mas, já no início da noite, o local foi totalmente bloqueado.

A Polícia Rodoviária Federal em Marabá deslocou uma equipe até o local para verificar a situação. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que parte da ponte que está sendo construída em concreto tem a armação de madeira desabando.