Ponte que desabou na Transamazônica será reconstruída até o final desta semana, informou o Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou “que está envidando todos os esforços” para restabelecer o tráfego na BR-230, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no Pará, incluindo a reconstrução da ponte sobre o igarapé Presidente, “dentro das condicionantes impostas pela legislação vigente”.

Ainda segundo o Departamento, a expectativa é concluir a reconstrução da ponte até o final desta semana, garantindo o restabelecimento do tráfego de veículos e dos usuários da via. As informações foram repassadas, pelo Dnit, na noite de terça-feira (2º), à Redação Integrada.

No domingo (31), o prefeito de Jacareacanga, Sebastião Aurivaldo Pereira Silva, decretou situação de emergência pública nas áreas do município afetadas pelo desabamento da ponte de madeira no km 140 da BR-230, na rodovia Transamazônica, no trecho Itaituba-Jacareacanga. A BR-230 é a única via de acesso terrestre entre Itaituba e Jacareacanga.

Esse desabamento isola todo o município de Jacareacanga, colocando em risco o abastecimento de alimentos, combustíveis, interrompe o transporte de cargas e pessoas entre as duas cidades, informou, ainda, o prefeito. Dezenas de veículos, inclusive ambulância, estão impedidos de continuar viagem nos dois sentidos da rodovia.

E, também no sábado (30), o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, enviou ofício para o superintendente regional do Dnit no Pará, Marcelo Costa Sortica de Souza. E informou sobre “as péssimas condições de manutenção” do lote 01 da BR-230, segmento que liga o município de Itaituba a Jacareacanga, especialmente da “ponte do presidente”, que se encontra interditada, e solicitou providências urgentes.

Segundo ele, a situação é de calamidade pública. “Durante a manhã de 30 de outubro (sábado), o tráfego ficou interditado, devido à falta de manutenção da ponte do presidente. Um caminhão-tanque ficou preso na ponte, que estava deteriorada. E, durante a tentativa de guinchar o caminhão, a ponte foi totalmente danificada e, atualmente, se encontra interditada - sem qualquer condição de travessia”, acrescentou.

O prefeito Valmir Climaco disse ainda que a ligação terrestre, via BR 230, é o principal eixo de abastecimento do município de Jacareacanga, localizado no extremo sudoeste do Pará. O município é absolutamente dependente do abastecimento de óleo combustível que chega via terrestre para geração e energia, até mesmo para o funcionamento de hospitais.