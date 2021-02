Tráfego continua totalmente interditado em Ipixuna do Pará

O tráfego continua totalmente interditado na cabeceira da ponte de Ipixuna do Pará, que cedeu após uma enxurrada na última terça-feira (16). Na manhã desta quarta-feira (17), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está operando com seu maquinário com o objetivo de, primeiro, repor a cabeceira.

Um caminhão com o material que será utilizado na obra chegou cedo no local nesta quarta-feira. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. Posteriormente, serão construídos desvios ao longo da BR-010, para, assim, concentrar esforços na recuperação do trecho da pista de rolamento com pavimento destruído, cujo volume de água ainda impede qualquer tipo de intervenção.

O trânsito no local permanece com interdição total, sem previsão de liberação, acrescentou a PRF, que divulgou as. rotas alternativas: Para quem sai de Belém, e no sentido sul do país: Alça Viária, até a PA-150 e Marabá. Pegar a BR-222 e, depois, pega a BR-010 novamente.

Para que sai de Belém, em direção a Paragominas: pegar Alça Viária até o Acará, depois até Tomé-Açu. Em Tomé Açu, pegar a PA-256 e seguir até a vila Canaã, atravessar de balsa e percorrer 60 km (trecho pavimentado) até sair na BR-010 (rotatória de acesso a Paragominas).

O rompimento da pista, que ocorreu na segunda-feira (16), foi causado pelo transbordamento de um igarapé no km 210 da BR 010 (Belém-Brasília). A cratera mede cerca de 8 metros de extensão de uma margem à outra. "Parte da cidade está alagada. Lamentavelmente pessoas estão desabrigadas e a BR 010 está interrompida pelo rompimento de parte do trecho”, disse o governador Helder Barbalho, que, na tarde de terça-feira (16), visitou a cidade. Desde a madrugada desta terça-feira (16), a região registra forte pancadas de chuvas.

Governo do Estado entregará, nesta quarta, cestas básicas e colchões a desabrigados

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que foram acionados para atender as ocorrências sobre a enxurrada em Ipixuna. A ponte na BR-010, KM 210, foi levada pela forte correnteza. Os serviços da Coordenadoria de Defesa Civil já estão sendo realizados para dar suporte para cerca de 800 desabrigados e 1520 desalojados. E o Governo do Estado entregará , nesta quarta-feira (17), 950 cestas básicas, 3.700 colchões e água mineral para as famílias atingidas no município. Equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Cohab e Defesa Civil também serão enviadas a Ipixuna do Pará.