Distrito de Icoaraci tem 631 alunos premiados pelo programa 'Bora Estudar'

Em Belém, estudantes de 22 escolas estaduais de ensinos Fundamental e Médio, no Distrito de Icoaraci, receberam, nesta sexta-feira (11), a premiação do Programa Bora Estudar. São 110 alunos que levaram para casa, cada um, o cheque no valor de R$ 10 mil. A entrega das premiações foi realizada na Escola Técnica Francisco das Chagas Azevedo, com a presença de professores, diretores e familiares dos alunos.

Este é o terceiro lote enviado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para a Diretoria Regional de Ensino (DRE) - Belém 10, no Distrito de Icoaraci, totalizando até o momento 631 alunos beneficiados por meio do Programa, criado pelo Governo do Pará para o incentivo à educação.

A entrega do primeiro lote de bonificações ocorreu no dia 29 de maio deste ano, durante a cerimônia de lançamento do Bora Estudar, realizada no Hangar Centro de Convenções. Neste dia foram contemplados 230 estudantes. O segundo lote foi distribuído no dia 16 de setembro, em mais um grande evento do Programa, realizado na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), com a entrega dos cheques a 291 premiados.

O diretor da Escola Avertano Rocha, Adaelson Santos, destaca que o Bora Estudar representa muito mais que um incentivo financeiro. “Este programa se revela como uma ferramenta interessante e que pode, além de motivar o aluno para os estudos, contribuir para a redução de infrequência, evasão e abandono escolar”, afirmou.

VEJA MAIS

Entre os que já receberam a premiação está a estudante Júlia da Costa Emerick, da Escola Avertano Rocha. Ela conta que o prêmio recebido foi transformador para a família, que pode investir na reforma da casa. “O cheque teve um valor simbólico importante para mim. Permitiu que minha mãe reformasse o nosso quarto, transformando em um ambiente melhor para a gente poder estudar. Estou muito agradecida pelo programa Bora Estudar e eu acho que foi um ótimo programa de incentivo para todos os alunos”.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes, a estudante Emilly Nadiny Santos Coutinho foi destaque em sua turma no ano passado e isso lhe garantiu o prêmio do Bora Estudar. “Eu recebi uma ligação que eu havia sido contemplada. Eu não sabia do que se tratava, fui pega de surpresa, mas depois eu vi que era um reconhecimento por eu ter sido a melhor aluna da minha turma. Eu fiquei muito feliz. Já fui planejando tudo aqui, como as reformas que preciso em casa, no meu quarto. Eu fiquei muito, muito feliz e agradecida”.

Como receber o prêmio - O Bora Estudar é um programa do Governo do Pará direcionado a reconhecer o desempenho acadêmico dos estudantes da rede estadual de ensino. O melhor aluno de cada turma do Estado no ano letivo de 2023 e os alunos que tiveram destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com pontuação na redação acima de 900, foram contemplados pelo Programa.

Em várias regiões do Pará, as Diretorias Regionais de Ensino (DRE) da Seduc estão organizando os calendários de entrega das bonificações. O diretor de Projetos Educacionais, Marcelo França Ribeiro, da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep), vinculada à Seduc, orienta como os alunos contemplados devem proceder para o recebimento dos cheques. “Se o aluno foi contemplado, mas ainda não recebeu a bonificação, basta ele procurar a escola dele, entrar em contato com a direção da escola, e a direção da escola vai entrar em contato com a Secretaria para organizar exatamente em que momento, em qual dia ele aluno vai receber a premiação”, explicou.