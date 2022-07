Diego Lima e os badalados da sociedade castanhalense

NIVER

O empresário Rubens Gomes dos Anjos Júnior (Rubão) trocou de idade no último dia 2, em evento que movimentou a cidade, na boite Platanus.

ENLACE

Casamento ainda comentado na cidade modelo (Diego Lima/ Especial O Liberal)

A cidade ainda comenta o badalado casamento de Ana Paula Cristo e Raimundo Alexandre da Silva Rocha realizado no dia 12 de junho, dia dos namorados.

MODA E ESTILO

A blogueira vem sendo muito requisitada para publicidade (Diego Lima/ Especial O Liberal)

A blogueira de moda Gehssica Lanne Silva vem se destacando a cada dia e é uma das mais solicitadas para fazer fotos em lojas de roupas e academias.

B-DAY

A farmacêutica é a aniversariante do mês (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

A farmacêutica Erle de Lima é a ilustre aniversariante do mês, com celebração entre amigos .

REPRESENTAÇÃO

O evento será no dia 10 de julho na sede do Rancho Não Posso Me Amofiná (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Adrianna Rhyanndra (Adriano Rangel, Analista de Marketing e Maquiador) sob coordenação municipal de Mauro Silva é a representante de Castanhal no Miss Pará Gay Oficial que acontecerá dia 10 de julho, em Belém, na sede do rancho Não Posso Me Amofinar. A campeã vai representar o Pará no Miss Brasil Gay Oficial.