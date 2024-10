Dia Nacional do Idoso: veja os cuidados necessários para garantir o bem-estar na terceira idade

Hoje é celebrado o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, datas instituídas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991 para conscientizar a sociedade sobre as questões do envelhecimento e a necessidade de cuidados e proteção para essa população. No Brasil, onde os idosos representam 14,3% da população, ou cerca de 29,3 milhões de pessoas, a data é uma oportunidade para refletir sobre a importância de garantir uma vida digna e saudável para os mais velhos.

O número de idosos também cresce no estado do Pará, que tem um índice de envelhecimento de 29,6, o que significa que existem 29 idosos para cada 100 crianças no estado. Esse índice é calculado pelo IBGE e indica que a população paraense está envelhecendo em ritmo semelhante ao do País. A medida que o número de idosos cresce, o interesse por orientações que ajudem no bem-estar e estilo de vida dessas pessoas que pretendem viver a chamada terceira idade com qualidade de vida.

A reportagem de O Liberal conversou com a geriatra Dra. Sheyla Calixto, que destacou orientações essenciais para a qualidade de vida e bem-estar dos idosos. “Os exames de check-up são realizados de acordo com a idade e doenças pré-existentes. No Brasil, consideramos idoso a partir de 60 anos. Devido ao número reduzido de geriatras no país, atendemos a partir dessa idade. O envelhecimento, no entanto, inicia a partir dos 25 anos”, diz a médica.

Rotina Médica e Vacinas

Para a geriatra, a importância de uma rotina médica regular para os idosos é fundamental, aliada às imunizações mais importantes. “É fundamental que os idosos realizem consultas periódicas para monitorar a saúde e prevenir doenças. As vacinas também são essenciais, como a da gripe, pneumonia e herpes-zóster, que ajudam a evitar complicações graves”, diz

Cuidados em Casa

Para garantir a segurança e o conforto dos idosos em casa, a geriatra recomenda adaptações simples, como a instalação de barras de apoio em banheiros, a remoção de tapetes soltos e a manutenção de uma boa iluminação. “Essas medidas ajudam a prevenir quedas, que são uma das principais causas de hospitalização entre os idosos”, diz.

Doenças Comuns

Entre as doenças mais comuns na terceira idade, a profissional destaca a hipertensão, diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares. “Essas condições requerem acompanhamento constante e tratamento adequado para evitar complicações”, diz.

Felicidade e Bem-Estar

Para a geriatra, a felicidade dos idosos está diretamente ligada ao bem-estar físico e emocional. “É importante que os idosos mantenham uma vida ativa, com atividades físicas regulares, alimentação balanceada e, principalmente, que estejam cercados de afeto e apoio familiar”, diz.

A Voz da Experiência

Maria de Nazaré, de 83 anos, moradora da Cidade Nova 6, em Ananindeua, compartilha sua experiência como idosa. Nazaré começou a se preocupar com seu bem-estar a partir dos 75 anos, uma idade que para ela foi tarde.

Maria de Nazaré passou a fazer exercícios diários após perceber a importância de se manter ativa (Foto: Filipe Bispo | Arquivo O Liberal)

“Eu só comecei a me preocupar em fazer algo para me manter saudável quando tive um problema nos olhos, aí mudei meu estilo de vida, hoje sou ativa, acordo cedo, faço exercício físico, vou andando na feira, tudo isso me ajuda a me manter ativa”, disse.

“Hoje, faço caminhadas diárias, mantenho uma alimentação saudável e nunca deixo de ir às consultas médicas. Sinto-me bem e feliz, cercada pela minha família e amigos”, finalizou a idosa.