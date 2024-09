Arquibancada do Círio: gratuidades são entregues no Centro Social de Nazaré nesta quarta-feira

A entrega das gratuidades destinadas para as arquibancadas do Círio e da Trasladação começou às 8h desta quarta-feira (25) e reúne dezenas de pessoas no Centro Social de Nazaré, localizado na área do estacionamento da Basílica Santuário. De acordo com a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), desde às 5h30, uma fila de idosos se formou no local, na expectativa dos atendimentos iniciarem. A distribuição segue até às 15h.

Ao público com direito à gratuidade, idosos, a partir de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, foram disponibilizados mil ingressos gratuitos - sendo 400 para o Círio e 600 para a Trasladação. A entrega é feita mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto.

Segundo a DFN, como já detalhado anteriormente, caso a pessoa não possa ir buscar a gratuidade, um representante deve comparecer com o documento da pessoa, mais uma procuração. E para as crianças de até dois anos, o direito à gratuidade é garantido sem a necessidade de cadastro.

Novo lotes de ingressos

Os ingressos das arquibancadas para o Círio de Nazaré 2024, em Belém, esgotaram no mesmo dia da abertura para vendas, na terça-feira (10),. Foram menos de 24 horas para que todos os lugares fossem vendidos, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A previsão é que o 2º lote de vendas seja liberado no dia 1º de outubro, de acordo com Diretoria da Festa de Nazaré. A DFN, no entanto, ainda confirmará a data da liberação das vendas.