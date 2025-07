Dia de Nossa Senhora do Carmo: confira a programação na Região Metropolitana de Belém

Nesta quarta-feira (16) comemora-se o Dia de Nossa Senhora do Carmo, data instituída para celebrar a aparição da santa a São Simão Stock, em 16 de julho de 1251, quando entregou um escapulário à Ordem dos Carmelitas. Na Região Metropolitana de Belém, as paróquias de Nossa Sra. do Carmo da Cidade Velha, em Belém, e de Benevides, terão uma programação especial e gratuita, com missas diárias, programação cultural e romaria.

Confira:

Belém

Na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada na Cidade Velha, as celebrações litúrgicas iniciaram no último sábado (12), com ofício e missas. Nesta quarta-feira, haverá missas com bênção e imposição dos escapulários.

A programação começará com a santa missa presidida pelo padre Filipe SDV às 7h. Às 9h, haverá santa missa presidida pelo padre Luciano Pantoja, vigário do Santuário Nossa Senhora do Ó.

Às 12h, Dom Alberto Taveira irá presidir a Missa do Carisma Sementes do Verbo, celebrando 21 anos da Comunidade Sementes do Verbo. O padre João Batista SDV irá presidir a santa missa às 17h, com procissão de Nossa Senhora do Carmo após o encerramento.

Para encerrar, o padre João Paulo Santas, reitor da Igreja N. Sra. das Mercês, presidirá a missa das peregrinações às 19h.



Benevides

Em Benevides, a programação iniciou no sábado na Paróquia Nossa Senhora do Carmo e segue até o próximo domingo (20). Durante o período, estão previstas missas diárias às 19h, com padres convidados, novenas, shows, bingos e sorteios de brindes. Um arraial também é realizado todas as noites, com venda de comidas típicas e artigos religiosos.

Haverá a Romaria da Juventude 2025, onde a juventude de Benevides se reunirá para homenagear Nossa Senhora do Carmo, com fé, alegria e esperança. A concentração será no Instituto Hesed, às 17h. A Missa da Juventude será realizada às 19h e haverá a festividade Noite da Juventude às 20h.

No encerramento, haverá uma missa solene, seguida de queima de fogos diante da imagem da padroeira. A cerimônia será conduzida pelo pároco Hélio Fronczak e pelo vigário paroquial, padre José. Toda a renda do evento será destinada às obras sociais da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.



Veja os horários das programações

Belém

Horários (16/07)

7h - Pe. Filipe SDV

9h – Pe Luciano Pantoja

12h - Dom Alberto Taveira - Missa do Carisma Sementes do Verbo

17h - Pe. João Batista SDV - Procissão de N. Sra do Carmo após a missa

19h - Pe. João Paulo Dantas - Missa das peregrinações

Local: Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Tv. Dom Bôsco, 69-109 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-210.

Benevides

Missas diárias às 19h, com padres convidados, novenas, shows, bingos e sorteios de brindes. Um arraial também funciona todas as noites, com venda de comidas típicas e artigos religiosos.

Sábado (19)

Romaria da Juventude para homenagear Nossa Sra. do Carmo

Concentração: Instituto Hesed – 17h

Missa da Juventude – 19h

Noite da Juventude (Festividade) – 20h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades